Quand Mourinho préfère regarder ASSE-Lorient en replay que PSG-Barça en Ligue des Champions

J -1 avant les 16e de finale aller de l'Europa League entre Manchester United et l'AS Saint-Étienne, ce jeudi, à 21 heures. Un match que Manchester prend très au sérieux, la preuve, son coach, José Mourinho, a préféré regarder le dernier match des Verts en replay mardi soir, plutôt que PSG-Barça !

Le match aller des 16e de finale de l'Europa League aura lieu entre l'ASSE et Manchester United ce jeudi à 21 heures dans le stade mythique d'Old Trafford, à Manchester.

Avant la rencontre, les habituelles conférences de presse se sont tenues des deux côtés. Manchester a dégainé en premier ce mercredi après-midi devant une cinquantaine de journalistes. José Mourinho, le coach mancunien, personnage hors-norme, imprévisible, a été -cette fois-là- très calme.

Je n'ai pas regardé PSG-Barcelone hier, je regardais Saint-Étienne-Lorient ! " - José Mourinho

Il a reconnu que les Verts étaient des adversaires sérieux. Au point que Mourinho, mardi soir, a préféré regardé le dernier match des Verts en replay, contre le FC Lorient, remporté 4-0 par l'ASSE, plutôt que de regarder le match d'anthologie servi par le PSG contre le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. Match là aussi soldé par un impitoyable 4-0.

PSG-Barça ? José Mourinho ne l'a pas vu, il a préféré "Saint-Étienne Lorient". Partager le son sur : Copier

Mais n'aurait-il pas une petite dent alors contre la Ligue des Champions le coach mancunien ? Depuis 2013 et la passation de pouvoir de Sir Alex Fergusson, United ne règne plus sur le foot anglais. C'est son voisin, son ennemi intime, Manchester City qui a pris le relais en remportant le titre en 2014 et en jouant la Ligue des Champions quand United se contente de la Ligue Europa.

J'ai du respect pour l'Europa League, c'est une bonne opportunité de donner à cette équipe une expérience collective" - José Mourinho

Et d'ailleurs, qu'en pense-t-il Mourinho de la Ligue Europa, est-ce que c'est vraiment important ? "On ne peut pas choisir nos compétitions quand on est United. On les joue pour gagner. (...) On respecte l'Europa League. C'est une bonne opportunité de donner à cette équipe une expérience collective et l’expérience européenne est un vrai plus" a-t-il affirmé.

"À choisir, l'Europa League n'est pas la compétition qu'on voudrait jouer, mais on la joue et on la respecte", José Mourinho. Partager le son sur : Copier

Avant de passer le micro à son défenseur, Éric Bailly, José Mourinho s'est fendu d'un petit message pour les frères Pogba, Florentin et Paul Pogba vont s'affronter pour la première fois sur un terrain."C'est un joli coup du destin" a sourit José Mourinho, "il n'y a que leur maman qui va être un peu embêtée, ce sera impossible pour elle de choisir !"

#Mourinho : " Les frères Pogba qui se retrouvent c'est un signe du destin. Celle qui va souffrir c'est leur mère ! #MUFCASSE #ASSE pic.twitter.com/0cVHPt5R94 — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) February 15, 2017

→ Lire aussi : Manchester-ASSE, ce sera aussi le duel des frères Pogba

Pour conclure, le défenseur ivoirien, Éric Bailly a souligné le sérieux avec lequel Manchester United avait préparé cette rencontre. "On voit le championnat français, on voit que l'équipe de Saint-Étienne est en bonne phase, dans une bonne dynamique (...) On est conscient de la l'importance de ce match et de la performance de l'équipe. (...) Le dernier matche ne championnat, ils ont gagné 4-0 et en Europa League, ils ont quelques victoires à l'extérieur donc c'est une équipe à craindre" a conclut le défenseur.

On va prendre ce match au sérieux car ce sera un match difficile" Éric Bailly, défenseur de ManU

"We're aware of how well Saint-Etienne are doing at the moment," says @EricBailly24. "They are on a good run and they will be a threat." — Manchester United (@ManUtd) February 15, 2017

"Les Verts, c'est une équipe à craindre" dit Éric Bailly, le défenseur mancunien Partager le son sur : Copier

→ À lire aussi :