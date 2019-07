Nicolas Pépé va remplir les caisses du Stade Poitevin Football Club

Poitiers, France

Pour 80 millions d'euros Lille cède son attaquant Nicolas Pépé à Arsenal et le Stade Poitevin Football Club va empocher un pourcentage de cette vente. Âgé de seulement 24 ans, l’attaquant de Lille va permette à ses précédents clubs de toucher une somme de ce transfert, à commencer par Angers qui a vendu l'attaquant à Lille après l'avoir acheté à Poitiers.

entre 1 et 1,5% de ces 80 millions d'euros

Tout ça est bien encadré et le Stade Poitevin Football Club devrait ainsi toucher entre 1 et 1,5% de ces 80 millions d'euros autrement dit peut être 1,2 million d'euros, c'est à dire presque 6 fois le budget annuel du club. (220.000 euros par an)

Pour autant Régis Dubois, le président du stade poitevin football club ne veut surtout pas s'enflammer devant le jackpot annoncé "Déjà attendons de voir, et de toutes façons c'est un feuilleton que l'on suit depuis des mois, mais nous avons préparé notre budget de la saison prochaine sans compter dessus. Bien sûr, une fois le transfert effectif il faudra connaitre le pourcentage exact, mais oui, ça fera une sacrée bouffée d'oxygène dans nos comptes, nous allons notamment investir auprès de la formation et des jeunes en achetant du matériel et en permettant par exemple de rendre les déplacements plus confortables".