Quand Quentin Daubin va bien au SM Caen

Quentin Daubin a marqué son premier but en Rouge et Bleu ce samedi face à Pau (2-0)

La frappe est partie, puissante et limpide, à près de 25 mètres des buts de Kamara pour se ficher au fond des filets malgré le mètre quinze-vingt-quinze du gardien palois. Bien décalé par Mathias Autret, Quentin Daubin n'a pas hésité et concrétisé l'emprise du SMC sur la rencontre de la plus belle des façons face à Pau (2-0), son ancien club.

"J'ai l'espace devant moi, je suis à 25 mètres et je décide de tenter ma chance. Cela m'a souri, c'est bien pour la confiance pour tous. Je n'avais pas marqué depuis que j'étais à Caen. C'est important pour moi. J'avais mis un peu le même contre Auxerre avec Pau, au même endroit et avec le même angle. C'est bien mais le plus important reste la victoire."

En guise de célébration, Quentin Daubin s'est précipité sur Patrice Sauvaget, l'entraîneur adjoint en charge des joueurs offensifs. "Avant le match, il m'avait dit : "je sens que tu vas marquer, tu ne vas pas me détruire un siège en tribune (il rigole) aujourd'hui ou quelque chose comme cela. Et du coup je lui avais dit que si je marquais, j'irais le voir."

En match de préparation, Quentin Daubin avait déjà inscrit un but assez spectaculaire, du milieux de terrain face à Quevilly-Rouen (2-2). "On me dit que j'ai une bonne frappe donc que je dois tenter plus souvent ma chance et que je vais marquer. "

La saison passée, Quentin Daubin s'était montré disponible et l'un des titulaires indiscutables (33 apparitions en Ligue 2 dont 29 titularisations). Il avait également confirmé ses dispositions de combattants au milieu de terrain en étant l'un des rares Malherbistes à se mettre en évidence dans les statistiques de la Ligue que ce soit par le nombre de tacles (4e meilleur tacleurs de Ligue 2 avec 104 tacles) et le nombre de tacles réussis (2e meilleur bilan avec 68 tacles). Ne lui manquait que des statistiques offensives concrétisant sa capacité à se projeter vers l'avant.

En binôme avec Brahim Traoré, également auteur d'un bon début de saison, Quentin Daubin ouvre donc son compteur de la plus belle des manière. "L'année dernière, j'ai fait plutôt une bonne saison mais je savais que je pouvais apporter plus. Je vais apporter plus cette saison notamment avec le ballon dans mes percussions. C'est important et c'est important aussi d'avoir des statistiques. On me reproche souvent de ne pas avoir trop de statistiques, de pouvoir marquer des buts. Voilà mais pour la confiance, ce sont des bons signes."