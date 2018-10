Hatem Ben Arfa, Julian Draxler et Thomas Meunier en grande discussion à l'occasion de Rennes - PSG

Paris, France

On ne sait pas si Hatem Ben Arfa va apprécier la blague et l'humour corrosif de son ancien coéquipier au PSG, Thomas Meunier. Ce mardi, le latéral droit belge a osé se moquer du poids de son ancien coéquipier. Meunier a posté une photo de lui et du joueur rennais à l'occasion du dernier Rennes-PSG avec cette légende “Toujours un plaisir de revoir mon idole Hatem Ben Arfa. Par contre, je suis d’accord avec Julian Draxler, faut prendre du L, le M c’est trop petit.”

On attend de connaître la réponse, avec ou sans humour, de Hatem Ben Arfa.