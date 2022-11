"Quand tu endosses le maillot de l'Equipe de France tu dois tout donner", affirme l'Olympien Jordan Veretout

Pas question de faire de la figuration face à la Tunisie mercredi au Mondial au Qatar pour les Bleus. En conférence de presse ce lundi, l'Olympien Jordan Veretout, qui espère bien jouer quelques minutes pour le dernier match de poule de l'équipe de France, a rappelé aux côtés de Jules Koundé que l'objectif était bien la victoire face à la Tunisie. "Quand on endosse le maillot de l'équipe de France, on veut tout gagner", assure Jordan Veretout et son coéquipier de poursuivre : "On a tous envie de poursuivre cette dynamique positive de victoire".

Match France-Tunisie à 16h ce mercredi, en direct sur France Bleu Provence

Jordan Veretout explique que les Bleus "ont regardé les matchs de poule" de la Tunisie. "Ils ont tenu en échec le Danemark. Il ne manquait pas grand chose contre l'Australie. On sait très bien que ce sera très difficile contre de très bons joueurs." Le Marseillais cite notamment le Montpéllierain Wahbi Khazri, l'ancien Dijonnais Naïm Sliti, ou encore l'ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri. "C'est une équipe qui a une bonne qualité technique, capable de répéter beaucoup de courses et qui est très intense", note de son côté Jules Koundé.

Quasiment assurée de terminer première de son groupe, la France pourra faire souffler certains titulaires. Pour autant, Jordan Veretout n'apprécie pas que ce match contre la Tunisie soit désigné comme celui des "coiffeurs". "Pour gagner une Coupe du monde, il faut un groupe", estime le milieu de terrain de l'OM. "On est 24 joueurs de grande qualité. Tout le monde peut jouer chaque match. Donc on reste concentré pour être présent quand on fait appel à nous."