Quand un club de football mayennais fait le buzz sur internet en présentant l'une de ses recrues

La Mayenne toujours à la pointe sur les idées originales. Le club de football de l'ES Bonchamp, près de Laval, en Mayenne, évoluera en Régionale 1 cette saison, la sixième division française et a présenté plusieurs recrues sur ses réseaux sociaux. Le club en a présenté une de manière très originale, en train de faire ses courses dans un supermarché. La vidéo atteint pour le moment plus de 5.000 vues sur Facebook et le compte Twitter "PassionFootClub", très suivi par les amoureux du football, a partagé cette vidéo sur ses réseaux. Depuis, elle est devenue virale et atteint maintenant plus de 43.000 visionnages sur Twitter.

De nombreux commentaires positifs

De nombreux commentaires saluent la production, proposant à d'autres clubs de faire la même chose. "Franchement bravo Bonchamp, comme quoi lorsqu'on se donne les moyens", écrit un internaute, "les stars d'Hollywood n'ont qu'à bien se tenir ! Autographe ?", sourit un autre.

Le club amateur avait déjà réussi une belle production mi juillet pour annoncer son nouveau logo.