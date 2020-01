Quart de finale contre Saint-Etienne : "On est sur notre nuage !", dit le président du SAS Epinal

Épinal, France

Après avoir éliminé Lille ce mercredi, les footballeurs amateurs du SAS Epinal vont donc se mettre "aux Verts" dans moins de quinze jours ! Saint-Etienne, 15è de Ligue 1, sera l'adversaire du club vosgien en quart de finale de la coupe de France le 11 ou le 12 février. Le président du SAS a encore du mal à tout digérer. "On est sur notre nuage", a expliqué Yves Bailly ce vendredi matin sur France Bleu Lorraine. "On n'a même pas encore réalisé parce qu'on est rattrapé par les événements et tout s'enchaîne à une vitesse incroyable."

Je n'ai même pas eu le temps de lire toute la presse. On est pris entre le travail, le club, le tirage, l'événement à préparer, c'est de la folie !

Saint-Etienne, club mythique ? "Il était dans le top des clubs qu'on souhaitait jouer", confie Yves Bailly. "Que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les supporters, je pense que tout le monde est ravi."

Contrairement au match contre Lille, le quart contre les Stéphanois ne pourra pas se jouer à la Colombière. Le stade, toujours en travaux, ne répond pas aux exigences du cahier des charges. "On a déjà pris contact avec nos amis de l'AS Nancy Lorraine, ils sont prêts à nous aider avec (le stade) Picot. Il faudra prendre contact avec la métropole du Grand Nancy pour savoir également s'ils sont prêts à réitérer la proposition qu'ils nous ont faite au tour précédent. On espère que ça pourra se faire et qu'on pourra offrir ce match à nos supporters à Nancy", conclut, confiant, le président du SAS.