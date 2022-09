Quatre ans après, Faustine Robert avec les Bleues

L'attaquante du MHSC Faustine Robert vient d'être convoquée par Corinne Diacre pour deux matchs amicaux avec l'équipe de France. Elle accompagnera ses partenaires et piliers des Bleues Marion Torrent et Charlotte Bilbaut.

Trois héraultaises en équipe de France ! La liste de Corinne Diacre pour les deux prochains matchs des Bleues face à l'Allemagne (7/10) et contre la Suède (11/10) a été dévoilée, ce jeudi. Yannick Chandioux, le coach du MHSC, pourra admirer la prestations de trois de ses joueuses, si elles entrent en jeu.

Rien d'étonnant pour Marion Torrent et Charlotte Bilbaut, mais une belle "surprise" pour Faustine Robert. Revenue à Montpellier il y a un peu plus d'un an, après être passée par Guingamp, celle qui a terminé deuxième meilleure buteuse du club la saison dernière a tapé dans l'oeil de la sélectionneuse.

Au cours de sa carrière, la jeune sétoise de 28 ans a disputé deux matchs avec l'équipe de France le dernier lors de la She Believes Cup en mars 2018, avec à la clef une défaite contre l'Angleterre, et le premier en 2017, à l'occasion d'un amical, chaque fois comme titulaire.

En janvier dernier, elle se remémorait auprès de France Bleu Hérault "des moments extraordinaires" vécus avec la sélection nationale. D'autres sont désormais à écrire.