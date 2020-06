Quatre joueurs du TFC positifs au Covid-19

Le TFC faisait sa reprise lundi avec des tests passés par l'ensemble de l'effectif professionnel.

Quatre cas positifs

Ces quatre joueurs sont mis en quatorzaine explique le club. Sur son site internet, le TFC et le tout nouveau médecin du club s'expliquent : "À la suite de ces résultats, la première mesure prise est la mise en quatorzaine des quatre joueurs, avec un contrôle biologique directement réalisé au laboratoire. Le deuxième impératif est une attente de six jours, avant la réalisation d’un nouveau test pour l’ensemble du groupe professionnel et staff technique.Les mesures de prévention et de distanciation sociale seront appliquées, avec notamment l'instauration de parcours fléchés. Les contacts entre les joueurs restent interdits, sur comme en dehors des terrains", explique Patrick Flamant.