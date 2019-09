Quatrième journée de Ligue 1 : le DFCO s'incline 2 à 0 face à Angers

Dijon, France

Encore une fois, le DFCO est puni pour ses erreurs. Ce samedi soir, le Dijon Football Côte-d'Or s'est incliné 2 à 0 face au SCO Angers pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. C'est leur quatrième match de la saison et leur quatrième défaite.

Des occasions manquées

Selon Stéphane Jobart, l'entraîneur du DFCO, il y a eu des occasions manquées : "on a affiché une solidité plutôt intéressante à l'extérieur mais il faut la faire perdurer plus longtemps, pour que cela s'ouvre d l'autre côté et qu'on puisse faire mal."

Stéphane Jobard : "à un moment donné, il faut apprendre très vite" Copier

Ce n'est pas bon pour le moral des joueurs souligne Didier Ndong, le milieu de terrain du DFCO : "quatre défaites pour un début de championnat, ce n'est pas très bon pour la motivation mais il faut rester positif, il y a d'autres équipes qui ne prennent pas de point non plus. Il faut qu'on en prenne, dommage, ça fait deux matchs qu'on ne fait que le dire."

"On a quinze jours pour travailler ça et nous montrer sous un meilleur jour" - Didier Ndong

Didier Ndong regarde déjà vers l'avenir : "ce soir on n'en a pas pris, mais je pense que contre Nîmes il va falloir gagner ou au moins prendre du point. On a de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, je pense que d'ici le match contre Nîmes, on a quinze jours pour travailler ça et nous montrer sous un meilleur jour."

Angers se place donc à la sixième place du classement de Ligue 1. Dijon reste désespérément lanterne rouge du championnat. Prochain rendez-vous, le 14 septembre à 20 h face à Nîmes.