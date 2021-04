Que deviennent les joueurs prêtés par le DFCO ?

Officiellement relégué en Ligue 2, le DFCO peut déjà se projeter sur la saison prochaine, à la veille de la 35e journée de L1 face à Metz. En début de semaine, le président dijonnais, Olivier Delcourt, évoquait sur France Bleu Bourgogne, "cinq ou six brebis galeuses" dans l'effectif. Il faut s'attendre à un été plein de chamboulements, avec un groupe très largement modifié pour la saison prochaine. En plus d'éventuels contrats pro pour les jeunes du centre, le DFCO va-t-il compter sur ses quatre joueurs qui reviendront de prêt ? "Il y a des motifs de satisfaction, ce sont des joueurs qui ont gagné du temps de jeu. Il n'y a pas de handicap à ce qu'ils nous rejoignent à partir du moment où leur prêt a été positif, indique le coach du DFCO, David Linarès. On va étudier ça le plus sereinement possible".

Quelle réussite pour les joueurs du DFCO prêtés en Ligue 2 ? Copier

Bryan Soumaré (Sochaux, L2), saison pleine !

Prêt plutôt réussi pour le milieu offensif Bryan Soumaré, 22 ans, envoyé prendre du temps de jeu du côté de Sochaux depuis cet été. Au delà de ses initiatives caritatives saluées en dehors du terrain, Bryan Soumaré peut se targuer d'un bilan statistique assez flatteur. En Ligue 2, il a disputé 32 matchs - dont 27 en tant que titulaire - pour deux buts et quatre passes décisives. Quatrième joueur le plus utilisé de l'effectif sochalien, Soumaré a aussi distillé deux passes décisives en deux matchs de Coupe de France.

"Il a tout de suite su trouver la bonne formule pour s'adapter", se satisfait le coach dijonnais David Linarès. La patte gauche du jeune picard, débarqué en 2019 à Dijon, rodé à la Ligue 2 après une saison pleine, ferait sûrement du bien dans le secteur offensif. Mais à un an de la fin de son contrat, il risque d'attirer des convoitises ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à réécouter 100% FCSM avec Bryan Soumaré

Aurélien Scheidler (Nancy, L2) retrouve le chemin des filets

Après avoir essayé d'intégrer la rotation du DFCO en première partie de saison (10 matchs joués, trois comme titulaire), l'attaquant de 22 ans avait dû se faire une raison et avait préféré descendre d'un étage en étant prêté à Nancy.

L'ex-joueur d'Orléans, qui a marqué le premier but du DFCO en Ligue 1 cette saison, s'est montré efficace depuis son arrivée en Lorraine. 13 matchs, tous en tant que titulaire, 4 buts, 2 passes décisives, Scheidler s'illustre avec l'ASNL. Des performances qui séduisent les observateurs, puisqu'il termine deuxième du trophée UNFP du joueur de L2 du mois de mars. Scheidler a l'avantage de posséder un profil de pivot, qui manque à Dijon depuis le départ de Julio Tavares, malgré les arrivées de Moussa Konaté ou d'Aboubakar Kamara.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rayan Philippe (Nancy, L2), le naufragé

L'autre attaquant du DFCO prêté à Nancy, Rayan Philippe, ne connait pas le même succès que son compère Scheidler. Le joueur de 20 ans, titulaire une fois avec Dijon en début de saison, entré en jeu à trois reprises pour des bouts de matchs, a été prêté fin septembre en Lorraine. 14 matchs joués, 9 comme titulaire, mais une situation qui se dégrade. Rayan Philippe, qui n'a pas inscrit le moindre but, n'a plus joué une seule minute depuis le 27 février (entré en cours de match) et n'est même plus convoqué dans le groupe depuis sept matchs. "C'est un peu plus compliqué pour Rayan", reconnaît David Linarès, l'entraîneur du DFCO. Un retour au bercail devrait lui faire le plus grand bien.

Très peu de temps de jeu depuis janvier 2021 - Capture d'écran Transfermarkt

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Théo Barbet (Bastia-Borgo, N1), en demi-teinte

Cette saison, le DFCO a également prêté un joueur en Nationale 1, le 3e échelon du foot français. Théo Barbet, 20 ans, évolue en Corse du côté de Bastia-Borgo. Le Bourguignon (il est originaire de Mâcon), au centre de formation depuis 2016, n'avait joué aucun match avec l'équipe première du DFCO. Avec Bastia-Borgo, avant-dernier du classement à la fin avril, il a trouvé du temps de jeu.

Sa première partie de saison avec Bastia-Borgo est plutôt réussie, puisqu'il est quasiment toujours titulaire, comme en témoigne ce titre de nos confrères du JSL, "La Corse, l’île de la maturité pour Théo Barbet". 2021 semble plus délicat, avec davantage de passages sur le banc de touche. "Il avait bien commencé, après je sais que c'était plus difficile", nuance David Linarès, qui le suit de loin. Des performances qui lui ont tout de même permis d'être appelé avec les U20 français au mois de mars. Aura-t-il sa chance en Ligue 1 ? Ou sera-t-il à nouveau prêté la saison prochaine, à un an de la fin de son contrat ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

DFCO - FC Metz, 35e journée de Ligue 1, à suivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne. Avant-match à 14h45, coup d'envoi 15h !