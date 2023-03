Que peut viser l'OM sur les dix dernières journées?

Lucas n’a pas envie de prêter attention aux chasseurs en pleine forme, derrière les olympiens…

Il pense que son OM va rester là où il est. "On ne va pas y penser, ils vont rester seconds nous raconte ce chauffeur de taxi aubagnais fan des olympiens. Ils vont aller jusqu'au bout Quand on voit comment ce groupe vit ensemble, ils vont tous tirer dans le même sens pour aller en Ligue des Champions. C'est l'objectif et il ne faut pas sortir de çà. Quand on voit le PSG, ca ne fait pas plaisir à dire mais ils sont au-dessus. Ils vont donc garder la première et nous la seconde, qui est la notre." L'OM qui apparait de nouveau au deuxième rang de la Ligue 1 depuis deux mois et son succès à Nantes (0-2).

Guendouzi: "Il peut se passer encore beaucoup de choses"

Mattéo Guendouzi vise lui, plus que jamais, une nouvelle participation à la ligue des champions, soit l’une des deux premières places. "Il reste encore dix matches. On peut encore monter comme descendre explique le milieu de terrain marseillais. Il peut donc encore se passer encore beaucoup de choses et il y a surtout beaucoup de points à gagner."

Ppur Mattéo Guendouzi, "il peut encore se passer beaucoup de choses en dix matches." © Maxppp - Franck Pennant

L’OM ne peut se permettre le moindre faux pas. Car Lens, son poursuivant le plus proche, apparait à seulement deux points. Les marseillais ont un calendrier plus compliqué en déplacement, avec des rendez-vous à Lyon, Lens ou Lille. Mais ils excellent à l’extérieur.

Elie Baup, ancien entraineur de l'OM: "7 points de retard sur Paris? C'est beaucoup mais si l'écart se réduit à trois ou quatre points, ce n'est plus la même histoire..."

Reste la première place… Malgré ses 7 points de retard (il en reste trente en jeu) sur un PSG en difficulté, l’OM peut-il encore viser le titre ? "7 points, c'est beaucoup mais si l'écart se réduit à trois ou quatre points, ce n'est plus la même histoire tranche Elie Baup, ancien entraineur olympien (2012-2013) qui ne ferme pas la porte. Et pourquoi pas? Il faut être enthousiaste. C'est çà le sport. Et on a envie d'y croire quand on est du côté de Marseille."

On sait que le sprint final se joue surtout au mental… les marseillais semblent armés dans ce secteur.

Et ont de quoi au moins terminer deuxièmes, la place qu’ils ont le plus occupé cette saison.