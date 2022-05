Que risque l'OGC Nice après les chants sur la mort de Sala ?

Consternation, et indignation de la France entière et même bien au delà après le chant moquant la mort de Sala entonné par certains supporters niçois ce mercredi soir face à Saint-Etienne. La ligue de football professionnel pourrait prendre des sanctions.

Des journaux argentins -pays d'origine d'Emiliano Sala- parlent de "honte mondiale" et d'acte "répugnant", des médias anglais, turcs s'emparent des images : le chant moquant la mort de l'ancien joueur nantais scandé par des supporters du GYM mercredi soir suscite une énorme indignation.

Le club a rapidement condamné cet acte dans un communiqué mais cela ne devrait pas s'arrêter là.

La commission de discipline de la ligue a été saisie

Ce chant a bien été remarqué par le délégué de la LFP, qui a donc consigné cet incident dans son rapport à l'issue de la rencontre, ouvrant la voie à une enquête et une possible sanction. On ne trouve aucun barème, dans ses textes, ciblant particulièrement ce genre de propos mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanction d'autant que l'OGC Nice a déjà été sanctionné cette saison. Personne à la ligue n'a oublié les jets de bouteilles sur les joueurs de l'OM et l'envahissement de stade dans la foulée, provoquant la perte de deux points (dont un avec sursis), trois matchs à huit clos et la rencontre contre les marseillais à rejouer.

Cette fois, il pourrait s'agir d'un huit clos imposé sur la tribune concernée par ce chant. La prochaine réunion de la commission de discipline est prévue le mercredi 18 mai.

Le club pourrait lui aussi décider d'exclure certains supporters

De son côté le GYM peut lui aussi décider de s'emparer des images de vidéosurveillance et de sanctionner les supporters à l'origine de ce chant, notamment celui qu'on appelle le "capo", celui qui harangue la foule et lance souvent les chants au mégaphone.