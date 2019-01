Que va faire le Bourges Foot de sa cagnotte ?

Bourges, France

La plus grosse recette, c'est bien sûr les entrées au stade Jacques Rimbault. 10.000 spectateurs, soit 62.000 euros pour chaque équipe, une fois déduite la part reversée à la fédération française de football. Lyon en a fait joliment cadeau au Bourges foot qui encaisse donc 124.000 euros, auxquels s'ajoute la buvette. Mais il faut déduire les frais d'organisation de la rencontre. On parle de 30.000 euros : reste donc un peu plus de 90.000 euros pour le club : " On fera des investissements en terme d'infrastructures pour développer le club, précise Boualem Bouakkaz, vice-président du Bourges Foot. On pourrait acheter des minibus et du matériel pédagogiques pour nos jeunes."

Les joueurs du Bourges Foot se partageront le tiers des dotations engrangées au fil des tours de coupe de France. © Radio France - Michel Benoit

La participation aux 32emes de finale assure également une prime de 52.500 euros pour le club, mais une partie ira pour les joueurs : " C'était convenu dès le début de notre engagement en coupe. Un tiers des dotations revient aux joueurs et deux tiers pour le club." 14.000 euros pour les joueurs, reste donc au total environ 125.000 euros pour le bourges foot . Ils seront très utiles pour la montée espérée en national 2 : " C'est évidemment notre objectif aujourd'hui puisqu'on est en tête avec 8 points d'avance. " confirme Boualem Bouakkaz.

S'il monte en national 2, le Bourges Foot partagera le stade J.Rimbault avec le Bourges 18. © Radio France - Michel Benoit

En National 2, les budgets tournent autour de 800.000 euros. Le bourges foot en est donc encore très loin. Combien de subventions la mairie de Bourges sera t-elle prête à mettre sur la table ? Une chose est sûre : il n'y aura pas de fusion avec le Bourges 18 pour la prochaine saison. Le Bourges Foot doit réunir son comité directeur d'ici la fin de semaine.