Que vont devenir les clubs de foot ?

Alors que l'UEFA a émis une "forte recommandation" en vue de considérer la saison des compétitions nationales comme close, les Pays-Bas et la Belgique siffle la fin de la partie alors que l'Allemagne, elle, envisage de reprendre dès le 9 mai. Et en France on fait quoi ? Et dans tous les cas, qu'est-ce que ça signifierait ? On en parle avec Pierre Ferracci, président du Paris FC, un club qui évolue en Ligue 2 du Championnat.

Pierre Ferracci, président du Paris FC Copier