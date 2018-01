En s'imposant mardi soir, au bout du suspens, contre Concarneau (N1), les joueurs de l'US Granville (N2) se sont offerts un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'est la deuxième fois en 3 ans. En 2016, le sort avait réservé aux Manchois l'équipe de Bourg-en-Bresse, pensionnaire de Ligue 2. L'USG s'était imposée 1-0 au terme des prolongations. Cette année encore, les Granvillais ont de fortes chances de rencontrer une équipe professionnelle. Sur les 16 dernières formations encore présentes, la moitié évoluent en Ligue 1, quatre en Ligue 2, et trois en National 1, la dernière équipe n'étant autre que Granville, pensionnaire de National 2, et à ce titre, désormais "petit Poucet" de la compétition.

Les clubs présents en 8es de finale de la Coupe de France:

Ligue 1 : Caen, Marseille, Paris SG, Troyes, Montpellier, Metz, Lyon, Strasbourg ou Lille (dernier 16e de finale prévu ce jeudi soir).

Ligue 2 : Bourg-en-Bresse, Auxerre, Lens, Sochaux

National 1 : Chambly, Grenoble, Les Herbiers

National 2 : Granville

Caen, oui... Paris, non!

Les Granvillais suivront avec attention le tirage au sort ce soir en marge du match Strasbourg - Lille, avec des espoirs. "Ma préférence, c'est de jouer Caen", confie Johan Gallon, l'entraîneur granvillais avant d'ajouter "il ne faut surtout pas tomber sur Paris car on n'aurait aucune chance". Mais ce qui ravit déjà le coach de l'USG, c'est la perspective de recevoir à nouveau. A moins de tomber contre l'une des 3 formations de N1 encore en course, Granville recevra forcément son prochain adversaire, quel que soit le sens du tirage au sort. Avec une incertitude sur le stade qui sera retenu. Face au PSG ou à un autre cador de la Ligue 1, le stade Louis Dior pourrait ne pas être adapté et l'on pourrait revoir Granville à d'Ornano! Premier élément de réponse à 20 heures avec le tirage au sort!