Quel adversaire pour l'OGC Nice en Europa Conférence League ?

Un déplacement de l'autre côté des Alpes ou de l'autre côté de l'Europe ? Voilà la question que se posent les supporters de l'OGC Nice avant le tirage au sort des 8e de finale de l'Europa Conférence League ce vendredi midi en Suisse. Après les matchs retour des 16e de finale jeudi soir, on connaît les huit adversaires potentiels des Aiglons.

Une bonne étoile pour tomber contre le Sheriff ?

Le Sheriff Tiraspol représente autant une destination exotique qu'un tirage plutôt favorable. Leader du championnat moldave, le club se situe à la frontière avec l'Ukraine et a dû batailler en 16e de finale pour sortir le Partizan Belgrade, que Nice avait affronté en phase de poules. Autre destination exotique, à Chypre, si le club de Larnaca est tiré pour affronter le Gym. L'occasion de chasser de vieux démons sur une île où Nice avait perdu ses illusions européennes face à l'Apollon Limassol il y a 11 ans.

Le club polonais de Lech Poznan a quant à lui éliminé les Norvégiens de Bodo-Glimt jeudi soir et peut s'appuyer sur une ambiance très chaude dans son stade. Les Aiglons pourraient aussi retrouver de vieilles connaissances si le sort les envoie en Suisse pour affronter le FC Bâle de Dan Ndoye et Andy Pelmard. Pour garder la frite, les Aiglons peuvent aussi voyager au plat pays puisque les clubs d'Anderlecht et de La Gantoise sont aussi dans les adversaires potentiels. Le premier est un poids lourd du football belge dans la ville de Bruxelles mais connaît une saison très difficile (9e de Jupiler League) alors que le second est 5e au classement et compte dans ses rangs l'ancien gardien monégasque Paul Nardi.

Retrouver la Lazio ou voyager à Florence ?

Enfin le tirage au sort pourrait offrir un duel aussi difficile que romantique puisque Florence et Rome sont dans les destinations possibles. La Fiorentina n'a fait qu'une bouchée de Braga en 16e de finale et peut sauver sa triste saison en Série A (14e) avec cette C4 alors que la Lazio Rome est 5e et peut encore espérer se qualifier en Ligue des Champions. Le Gym avait déjà croisé la route de la Lazio il y a quelques saisons en Europa Ligue avec Lucien Favre sur le banc (0-1 / 1-3). Réponse à 13h avec le tirage au sort et on en parle ce vendredi soir dans 100% Aiglons entre 18h et 18h30.