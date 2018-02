Marseille, France

L'OM a joué à se faire peur à Braga, en s'inclinant 1-0 avec un but encaissé à la fin de la 1ere demi-heure. Mais les hommes de Rudi Garcia avaient de la marge ; l'essentiel était assuré depuis le match aller au Vélodrome, avec à le clef un large succès (3-0)

Tirage intégral

Le tirgae est organisé ce vendredi, 13h, à Nyon (Suisse) à la Maison du football européen. La Russie, l'Espagne et la France sont les seuls pays à compter encore 2 représentants à ce stade de la compétiton.

Il n'y a désormais plus aucune tête de série : les clubs d'une même association, d'un même pays, peuvent s'affronter. L'OM et Lyon par exemple pourraient très bien se retrouver dès ces 8e de finale. En revanche, et la décision a été prise par le Comité exécutif de l'UEFA, les clubs russes et ukrainiens ne peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition.

Les matches seront programmés les jeudis 8 et 15 mars à 19h et 21h05. Les équipes tirées en premier, comme toujours, joueront le match aller à domicile. Le tirage est à suivre notamment ici en direct