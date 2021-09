Quel bilan pour le mercato du DFCO ?

Le DFCO, relégué en Ligue 2 et empêtré dans un piètre début de saison, a été très actif sur le marché des transferts. Tour d'horizon des arrivées et des départs, alors que le mercato a fermé ses portes mardi 31 août 2021 à minuit.

Le mercato qui agitait la planète foot a fermé ses portes, mardi 31 août 2021. En parallèle de son mauvais début de saison, DFCO s'est montré très actif, avec un nouveau coach, plus de dix arrivées, et des départs. Maintenant que l'effectif ne devrait plus bouger jusqu'au mercato hivernal, on fait le bilan des forces en présence.

Dans le sens des arrivées : 12 recrues !

Au total, 12 recrues ont renforcé les rangs dijonnais cet été. Il faut y les joueurs de retour de leurs prêts respectifs (Scheidler et B. Soumaré). Alors que Patrice Garande s'attendait à "des" recrues, un seul joueur (Adama Fofana) est arrivé depuis sa prise de poste. Même si le mercato est fermé, Dijon peut toujours recruter un joker ou des joueurs libres.

Mickaël Le Bihan (Libre, Auxerre. Trois matchs joués, deux comme titulaire, un but marqué). Arrivée libre d'Auxerre, la première recrue du mercato s'est blessée en match amical de préparation. De retour contre QRM, il a marqué son premier but (sur pénalty) au match suivant contre Toulouse. Il devrait faire partie de la doublette d'attaque titulaire aux côtés de Scheidler.

Dans le sens des départs, des prêts mais peu de ventes

Le DFCO s'est également montré actif dans le sens des départs. Si le marché français a fermé le 31 août, ce n'est pas le cas dans certains pays (Russie, Turquie, Arabie Saoudite, Mexique par exemple).

Quel avenir pour les "indésirables" ?

Que vont devenir les joueurs qui s'entraînent à part, comme Moussa Konaté, Mounir Chouiar ou Yassine Benzia ? Le défenseur et ex-capitaine, Bruno Ecuele Manga, lui, s'entraînait avec le groupe, mais ne prenait plus part aux matchs. Vont-il être réintégrés par Patrice Garande ? Vont-ils rejoindre des championnats où le mercato n'est pas encore terminé ?