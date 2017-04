Quel mercato estival pour l'OM ?

L'Olympique de Marseille active ses réseaux pour frapper fort sur le mercato l'été prochain. Plusieurs pistes mènent en Angleterre, pour rapatrier au moins un voire des internationaux tricolores. Le point avec "France Football" ce lundi soir sur France Bleu Provence (18h15 / 19h).

Olivier Giroud, Yohann Cabaye, Steve Mandanda ? L'OM serait déjà entré en contact avec ces trois internationaux français pour préparer son mercato estival. D'autres noms circulent également. L'objectif ? Activer le deuxième étage étage de la fusée après déjà plus de 40 millions d'euros dépensés en janvier dernier.

Refaire un coup à la D. Payet ?

L'idée des dirigeants marseillais, comme le souligne France Football cette semaine, serait de rapatrier à nouveau un international évoluant actuellement en Premier League anglaise. Le dossier le plus simple a priori : un retour du gardien Steve Mandanda, actuellement à Crystal Palace mais qui a perdu sa place de titulaire et qui, surtout, a déjà évolué 9 ans à l'OM. Mais le club marseillais doit se renforcer dans toutes les lignes.

Pour rappel, l'OM a recruté 4 joueurs en janvier dernier, pour un montant total de 43,5 millions d'euros : D. Payet (ex West Ham), M Sanson (ex Montpellier), P Evra (ex Juventus Turin) et G. Sertic (ex Bordeaux).

Alors, quel mercato cet été ? Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, est l"invité du Club Foot Marseille ce lundi entre 18h15 et 19h. Vous pouvez vous aussi réagir en direct au 04 42 38 08 08.