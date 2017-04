Vidéo - Quelle fin de saison pour l'Olympique de Marseille ?

4e, 5e, ou 6E : à quelle place l'Olympique de Marseille va terminer sa saison de Ligue 1 ? Avant Toulouse / OM ce dimanche, et à 7 journées de la fin du championnat, les pronostics de France Bleu Provence.

L'ère McCourt va véritablement se lancer, a priori, l'été prochain avec un mercato ambitieux. Mais l'OM a déjà un vécu de plusieurs mois avec à sa tête l'investisseur américain. Pour l'instant, les hommes de Rudi Garcia sont 5e de Ligue 1 ; ils se déplacent à Toulouse ce dimanche.

A quelle place peut espérer terminer cette équipe marseillaise ? Est-ce que l'OM va résister aux ambitions de Bordeaux, 6e, et St-Etienne, actuel 7e ?

Le calendrier de fin de saison de l'Olympique de Marseille : après un déplacement à Toulouse, ce dimanche, les hommes de Rudi Garcia vont justement affronter d'ici la fin de saison leurs deux principaux adversaires à la 5e place.

Marseille aura encore 3 autres voyages à négocier : à Nancy (22 avril), à Caen (29 avril) et .. à Bordeaux (13 mai, 20h45) où l'OM ne s'est plus imposé en Ligue 1 depuis 1977 (le 1er octobre 1977 précisément, un succès 2 buts à 1 grâce à des buts de Berdoll et Zvunka). Pour le reste, le Stade Vélodrome va aussi accueillir l'OGC Nice le week-end du 6 mai et Bastia pour la dernière journée de championnat (20 mai, 20h45)