Covid-19 : quelles conditions pour revenir voir l'ASC au stade de la Licorne à Amiens samedi 24 juillet ?

Pour la reprise de la Ligue 2 samedi 24 juillet prochain, l'ASC reçoit Auxerre au Stade de la Licorne, avec du public, à condition d'avoir un pass sanitaire. On vous explique les conditions d'accès au stade.

Il faudra présenter un pass sanitaire pour accéder au stade de la Licorne samedi 24 juillet. "On sera rigide sur les contrôles" a précisé Louis Mulazzi, le président délégué (image d'illustration)

La joie pour les supporters, les joueurs et le staff de l'Amiens SC ! Après des mois de huis clos, le public va pouvoir revenir soutenir son équipe dès ce samedi 24 juillet, pour la reprise de la Ligue 2. L'ASC reçoit l'AJ Auxerre au stade de la Licorne. Mais, Covid-19 oblige, l'accès au stade se fera sous contraintes sanitaires. On vous explique tout.

Pass sanitaire ou test négatif obligatoire

Comme pour tous les lieux de culture ou de loisir accueillant plus de 50 personnes, le Stade de la Licorne ne sera accessible qu'aux personnes présentant un pass sanitaire, soit :

- un schéma vaccinal complet, avec les deux doses dont la dernière injectée il y a au moins sept jours

- une dose de vaccin pour ceux qui ont déjà contracté le Covid-19

- un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

Les pass seront scannés à l'entrée du stade, et une carte d'identité sera demandée. "On sera rigide sur le pass sanitaire, _ceux qui n'en auront pas retourneront chez eux"_a précisé le président délégué du club, Louis Mulazzi.

Le club a commandé 40 scanettes et embauché 40 intérimaires pour assurer la fluidité des vérifications. Un coût supplémentaire estimé à environ 5.000 euros par match, selon le président délégué.

Comme annoncé ce mardi, une fois dans l'enceinte du stade, le public pourra retirer son masque.

Arriver une heure plus tôt que d'habitude

Le coup d'envoi Amiens SC - AJ Auxerre est prévu à 19 heures, et les portes ouvriront au public à 17 heures. "Je demande solennellement à tout le monde d'arriver en avance" martèle Louis Mulazzi. Selon ses calculs, la vérification des pass sanitaires, avec les éventuelles problématiques de scan, vont faire perdre une heure sur l'entrée habituelle des spectateurs.

"Quelqu'un qui avait l'habitude d'arriver à 18h45 devra arriver à 17h45. Si certains gardent leurs habitudes, ils ne pourront sûrement pas voir la première mi-temps".

Pour fluidifier les entrées, le staff du club invite les spectateurs à préparer leur pass et leur pièce d'identité en avance.

Possibilité de faire tester son pass dans la semaine

Afin de limiter les problèmes, le club a décidé de les anticiper. "Pour beaucoup, ça sera la première fois qu'ils utilisent leur QR code. Et parfois, il peut être un peu défaillant" souligne le médecin du club, Christophe Carpentier. Alors l'ASC propose à ceux qui le souhaitent de venir dans la semaine tester leur pass. C'est ouvert à partir du mercredi 21 juillet, 9 heures. Rendez-vous au guichet Porte B.

Le club a demandé une assistance supplémentaire des forces de l'ordre pour encadrer ce retour du public dans le stade. Le club espère entre 5.000 et 7.000 spectateurs.