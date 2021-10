"Quelqu'un de bien", "un bon entraîneur" : les supporters heureux de revoir Julien Stéphan au Roazhon Park

Avec la venue de Strasbourg ce dimanche au Roazhon Park pour la 11e journée de Ligue 1, les supporters rennais vont revoir dans leur stade Julien Stéphan, désormais entraineur des Strasbourgeois, pour la première fois depuis sa démission en mars dernier. L'un des grands artisans de la victoire en coupe de France 2019 et de la première qualification pour la Ligue des Champions de l'histoire du club a laissé, forcément, un très bon souvenir aux fans des Rouge et Noir.

Yves est bénévole au Stade Rennais, il a côtoyé Julien Stéphan lorsque celui-ci entraînait la réserve du Stade Rennais : "Julien connaît le terrain, il connaît encore beaucoup de joueurs. Ca fait plaisir de le revoir. C'est quelqu'un de sérieux, une personne de qualité, qui connaît très bien le football."

"Je pense que ça va être beaucoup d'émotions pour lui, nous dit Lucas, jeune supporter des Rouge et Noir. Même si j'ai peur que son retour soit gâché par l'absence du RCK. Quand je pense à Julien Stéphan, je pense directement à la victoire en coupe de France, mais aussi au bon parcours européen et à la qualification pour la Ligue des Champions. Il y a aussi eu des sacrées pépites à sortir sous son mandat. Pour moi Julien Stéphan est vraiment l'image de la formation rennaise sur cette dernière décennie." Julien Stéphan est arrivé à Rennes en 2012 pour entraîner les U19, avant de prendre les rênes de la réserve en 2015, puis de l'équipe première en décembre 2018.

Pour Pierre, retraité et fan de longue date du Stade Rennais, "ça fait plaisir de le revoir ici. Pour moi c'est un bon entraîneur, je suis content qu'il revienne et je lui souhaite beaucoup de réussite avec Strasbourg. Sauf ce dimanche (rires) ! A la fin de son aventure rennaise, j'ai l'impression que son message ne passait plus. Il a sans doute bien fait de partir, et en plus il l'a fait de façon assez noble. C'est quelqu'un de très bien je pense."

Julien Stéphan devrait faire son retour dans un Roazhon Park quasiment plein ce dimanche, malgré l'absence du Roazhon Celtic Kop, toujours en sommeil depuis le vol de sa bâche domicile le mois dernier.