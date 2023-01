Quentin Bernard aux Chamois niortais, "le choix du cœur"

C'est tout sourire que Quentin Bernard raconte son envie de revenir à Niort. Le défenseur de 33 ans a signé cette semaine un contrat de 18 mois. "C'est naturel, Niort ça a toujours été mon club de cœur. Je suis passé d'ado à adulte grâce aux Chamois, je suis passé de footballeur amateur et passionné à footballeur pro grâce aux Chamois", lance-t-il lui qui aujourd'hui veut "faire passer le flambeau, donner mon expérience aux jeunes".

Quentin Bernard a quitté les Chamois en 2015. "Je pense que j'avais fait le tour. C'était compliqué à l'époque entre être bien ici, je vais pas dire que j'étais considéré comme un meuble mais voilà j'étais un gars du cru. A l'époque Karim Fradin m'avait proposé une prolongation et m'avait laissé la possibilité de pouvoir partir. Le rêve de tout footballeur c'est de connaître la Ligue 1". Ligue 1 qu'il découvre sous les couleurs de Dijon. Le latéral gauche évolue ensuite dans les clubs de Brest puis Auxerre.

"Redynamiser l'image du club" - Quentin Bernard

Le footballeur revient aussi avec l'envie de "Redynamiser l'image du club. J'espère apporter ma joie de vivre, mon envie de progresser au quotidien même à 33 balais". Ce qui pour Quentin Bernard passe par les résultats sportifs bien sûr mais pas que. "Si tout les acteurs donnent une image positive et sont soudés les uns les autres je pense qu'ensemble on sera plus fort. Aujourd'hui les Chamois, vu la qualité des jeunes, ils sont pas à leur place. Je leur disais tout à l'heure que le club est un peu à l'image du terrain annexe. Il y a un potentiel mais si tous les acteurs ne se donnent pas à 100% pour que ce soit qualitatif, que ce soit un top club, c'est un peu compliqué".

Même si des choses ont changé depuis son départ au niveau des infrastructures. "Il y a une salle de muscu, une salle de kiné qui ressemble à une salle de kiné, on ne se fait pas masser là où il y avait la buvette les jours de matches", sourit-il. Quentin Bernard qui dit ne pas savoir "si tout va se terminer à Niort mais c'est mon souhait".

"La qualité pour finir entre 10e et 14e" - Mikaël Hanouna

Cela fait trois ans que le joueur et le club niortais discutaient. "On n'avait que trois latéraux de métier donc c'était important de renforcer ce secteur et surtout d'amener une personne avec l'expérience et le leadership que Quentin peut incarner", commente Mikaël Hanouna, le directeur général des Chamois niortais.

Une autre recrue n'est pas d'actualité d'ici la fin du mercato d'hiver. "On pense que notre groupe est bon, qu'on a de bons joueurs. Bien sûr ils sont jeunes, ils ont besoin de travailler, de progresser". Après "si une opportunité se présente on la saisira mais avec les contraintes budgétaires que Niort peut avoir. C'est très compliqué", insiste-t-il tout en soulignant que "la pierre à l'édifice au maintien de Niort, ça ne va pas se jouer sur un ou deux joueurs mais sur les 25 ou 26 qui composent l'effectif. J'ai prévu qu'on finirait la saison entre 10e et 14e, je le maintiens. On a la qualité pour finir à ce niveau-là".