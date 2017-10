Question Club Sers - La défaite face à Rennes, une simple erreur de parcours pour Montpellier ?

La défaite contre Rennes samedi en Ligue 1 a mis fin à une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues pour Montpellier. Est-ce une simple erreur de parcours ou ce match marque-t-il les limites du système à 5 défenseurs ? C'est la question #ClubSers avec AllezPaillade.Com

Toutes les bonnes séries ont une fin. On aurait espéré qu'elle dure le plus longtemps possible pour Montpellier mais Rennes est passé par là. Le footballeurs pailladins ont chuté ce samedi en championnat à la Mosson (1-0) contre des Bretons réalistes.

Michel Der Zakarian avait gardé son système à 5 défenseurs et aligné la paire Sio-Mbenza en attaque. Cette défaite marque-t-elle la fin de ce schéma de jeu ou est-ce simplement une erreur de parcours ?

