Quevilly Rouen Métropole en L2. "Du soulagement et de la fierté" pour le président Michel Mallet

Déjà assuré de monter en Ligue 2 de football la saison prochaine Quevilly Rouen Métropole -actuel 2ème de National- va affronter ce lundi soir à Saint-Ouen le Red Star (5ème) à l'occasion de la 32ème journée du championnat. QRM avait déjà évolué en 2017 en L2 mais ce fut un bref aller-retour d'une saison. L'objectif des rouges et jaunes est maintenant d'obtenir le titre. Cela se jouera sans doute le 10 mai face à l'actuel leader, le SC Bastia.

Invité ce lundi de France Bleu Normandie le président de QRM Michel Mallet a parlé de "soulagement et de fierté. C'est un véritable exploit parce-que après ce qu'on a connu la saison précédente et puis une intersaison où on a renouvelé l'effectif à 90%, ce n'était pas gagné d'avance, loin de là. On a changé d'ambition chaque mois ou chaque trimestre pour se tourner vers une montée qui était improbable au départ, mais qui est salvatrice".

On a changé d'ambition. Michel Mallet

Michel Mallet confirme que l'entraîneur Bruno Irlès qui avait fait monter Pau en L2 la saison précédente restera. "ll a beaucoup apporté dès le recrutement et il a su mettre les bons joueurs entre eux. Et puis il y a un charisme, il y a un vrai savoir faire. Il peut nous emmener loin. Il va être courtisé mais il y avait un contrat d'un an plus deux ans si montée en Ligue 2 donc il n'y a pas de sujet là-dessus". C'est en revanche l'incertitude sur le meilleur buteur du championnat, Andrew Jung, seulement prêté par Châteauroux: "C'est compliqué. Vous savez, quand j'entends, quand je vois, les sommes dont on parle, on parle d'un million, un million et demi d'euros. Pour un club accédant c'est compliqué mais on peut trouver des formules. Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. En tout cas, on va s'attacher à le garder".

Les supporters du Kop Irrésistibles Normands sont comblés de joie avec la montée de QRM en Ligue 2. © Radio France - Bradley de Souza

Des travaux ont également repris au stade Diochon avec "un nouveau terrain hybride. Ça sera bien pour la qualité du jeu. Il sera posé à l'intersaison et la suite des travaux sur les 18 mois qui suivent".

