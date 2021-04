Quevilly-Rouen Métropole veut "attraper la Ligue 2" dès ce soir

Le match de ce lundi 19 avril, 18h30, au stade Diochon, doit être celui qui valide la saison réussie de Quevilly-Rouen Métropole. "C'est une question de validation, oui. Ce n'est pas LE match de la montée, confirme le défenseur Romain Padovani. Le match de la montée, c'est tous ceux qu'on a disputé jusqu'à présent", détaille le joueur azuréen. Lui est arrivé cette saison, pour suivre le coach Bruno Irlès, "une des meilleures décisions de toute ma vie", clame-t-il à l'aube de cette semaine décisive.

Et si ce match doit valider la saison de QRM, c'est parce qu'elle a été réussie, dans les grandes largeurs. Leaders de National avant le début de cette journée, les Rouges et Jaunes n'ont pas survolé le championnat dans le jeu, mais ont su gagner les points qu'il fallait. Jusqu'à compter avant cette journée 15 points d'avance sur le troisième, Orléans, avec certes un match joué en plus.

Aller chercher le titre de champion

Pour le coach, Bruno Irlès, qui était déjà monté en Ligue 2 la saison dernière avec le club de Pau, la montée n'est qu'une question de jours, si ce n'est pas ce soir, ce sera plus tard : "Elle va arriver, c'est inéluctable. On voulait redonner de l'ambition à ce club, on l'a fait. On a joué le haut du tableau... Mais il n'y a pas que la montée en Ligue 2, on a un objectif avec ce groupe. On veut aller chercher la première place. On ne s'attendait pas à pouvoir le faire dès cette saison, mais j'ai pu constituer un groupe de A à Z, performants pour ce championnat de National."

Bruno Irlès, l'entraîneur de QRM, en conférence de presse. © Radio France - Théophile Pedrola

Battre Annecy, ce soir, ce ne sera donc remplir qu'une partie de l'objectif final de cette fin de saison. Mais Bastia sera un adversaire coriace. Le coach peut en tout cas compter sur des joueurs en pleine forme : "Il n'y a pas de relâchement. J'observe les entraînement, ils veulent participer à la fin de saison, à la quête du titre. Ils doivent continuer s'ils veulent faire partie du onze, je ne fais pas de cadeaux."

"Il y aurait eu au moins 10 000 spectateurs..."

Mais gagner contre le FCA, ce sera s'assurer une belle fête dans les vestiaires, au terme d'une saison difficile, sans public. "J'en ai parlé avec des plus anciens. Ils m'ont dit qu'un match comme ça, il y aurait normalement 10 000 spectateurs", soupire Romain Padovani. Lui espère que QRM pourra retrouver des spectateurs en Ligue 2 l'année prochaine, avec de grandes affiches au stade Diochon.

Le match Quevilly-Rouen Métropole - FC Annecy est à suivre ce lundi 19 avril en direct, à partir de 18h30 sur France Bleu Normandie.