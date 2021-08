Qui est Fransérgio, la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux ?

C'est la première recrue d'expérience du mercato pour les Marine et Blanc. Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mercredi le signature de Fransérgio pour trois ans (et un an supplémentaire en option). Le milieu brésilien de 30 ans arrive en provenance du Sporting Braga, au Portugal. Le montant de ce transfert avoisine les 5 millions d'euros d'après nos confrères de l'Équipe. C'est la cinquième recrue des Bordelais après les deux latéraux gauche Ricardo Mangas (23 ans) et Gideon Mensah (23 ans), le défenseur parisien Timothée Pembélé (18 ans) et l'ailier hondurien Alberth Elis.

Si l'on omet le transfert peu onéreux d'Issouf Sissokho cet été (300 000 euros), cela fait plus d'un an et demi que le club n'avait pas acheté un joueur. Le dernier joueur est Rémi Oudin, en janvier 2020, pour 10 millions d'euros (bonus inclus). La saison dernière, les Girondins avaient multiplié les prêts sans grande réussite.

Polyvalence et agressivité

À en croire Admar Lopes, le directeur technique, c'est un véritable couteau-suisse qui débarque en Gironde. Il le décrit comme un joueur polyvalent. Fransérgio peut jouer en sentinelle, en relayeur avec une capacité à porter le ballon, et même en numéro 10 comme organisateur de l'activité offensive. La saison dernière, il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 30 rencontres avec Braga.

C'est aussi un joueur qui pourra apporter de la densité physique dans un milieu parfois jugé trop frêle ou manquant d'agressivité. Son 1m87 lui a également permis d'inscrire une quinzaine de buts de la tête. Une agressivité qui, à l'instar d'Otavio, lui vaut de manquer des matches : il a reçu sept cartons jaunes et un rouge la saison dernière.