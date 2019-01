Qui est Gauthier Ganaye, pressenti pour prendre la présidence de l'OGC Nice

Nice, France

Le feuilleton ne fait que commencer dans cette crise de gouvernance que traverse l'OGC Nice. Le nom de Gauthier Ganaye circule dans plusieurs médias pour succéder à Jean-Pierre Rivère. L'actuel président du Gym a annoncé ce vendredi qu'il quitterait le club, avec son directeur général Julien Fournier, suite à des divergences profondes avec les actionnaires majoritaires de l'OGCN. Le magazine So Foot, mais aussi nos confrères de L'Equipe et Nice-Matin, annoncent que Ganaye serait son successeur.

Gauthier Ganaye (31 ans) est un jeune dirigeant français. Il est actuellement à la tête du Barnsley FC. Club de troisième division anglaise racheté par Chien Lee et Paul Conway, deux des quatres actionnaires majoritaires du Gym. Passionné de football, joueur amateur à Saint-Omer (Pas-de-Calais), brillant étudiant en droit et finance, il a été appelé par Gervais Martel pour travailler au RC Lens. Chez les Sang et Or, Ganaye a d'abord été responsable du service juridique puis secrétaire général, de 2013 à 2017, avant de traverser la Manche.

🇬🇧📽 Reportage : On a retrouvé le plus jeune dirigeant d'un club 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿... et il vient du @RCLens ! Découverte du parcours inédit de @GGanaye ici ➡️ https://t.co/8D65tPpzRB#FullTime cc @BarnsleyFC@jseverin11pic.twitter.com/Y6QRu9tnZs — Le Sport by SFR (@LeSPORTbySFR) November 28, 2017

Prise de poste après le mercato

Pour l'instant l'OGC Nice ne confirme pas cette information. Ni même Paul Conway, l'un des propriétaires du club, qui botte en touche dans les colonnes de Nice-Matin. Gauthier Ganaye ne devrait pas prendre les rennes du Gym avant le 31 janvier, jour de la fermeture du marché des transferts hivernal.