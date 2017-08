Qui est Jonathan Cafú, la nouvelle recrue des Girondins ?

Présenté officiellement à la presse ce mercredi, le Brésilien Jonathan Cafú a signé un contrat de quatre ans avec les Girondins de Bordeaux. Cet ailier, en provenance de Bulgarie, vient renforcer un secteur offensif qui a vu partir Adam Ounas et Jérémy Ménez.

Il y a quelques semaines, les Girondins avaient trouvé l'ailier brésilien tant attendu : Wellington Silva. Mais il avait échoué à la visite médicale, et les Marine et Blanc avaient renoncé à le recruter. En faisant signer un contrat de quatre ans à son compatriote Jonathan Cafú, Bordeaux comble donc ses besoins à ce poste. Sauf qu'entre temps, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont fait éliminer de l'Europa League, sans marquer, par les Hongrois de Videoton.

Cafú, lui, arrive d'un club encore, plus à l'Est, le Ludogorets Razgrad en Bulgarie. Si ce nom peut écorcher les oreilles, il est devenu familier ces dernières années aux spectateurs attentifs de la Ligue des Champions. Deux fois sur ces trois dernières saisons, le club a atteint les phases de poules, se classant troisième la saison dernière. Et Cafú avait particulièrement brillé...face au PSG, délivrant une passe décisive lors du match nul (2-2) au mois de décembre.

Le symbole d'une saison 2017/2018 réussie pour le Brésilien, avec 14 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres. Capable d'évoluer en pointe ou sur les côtés de l'attaque, Cafú est un dribbleur, le genre de joueur capable de déstabiliser à tout moment une défense. "Mais ce n'est pas un soliste, c'est un joueur collectif, similaire à Malcom", a expliqué Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Les deux Brésiliens devraient être associés souvent tout au long de la saison. Et Cafú, nouveau numéro 22, pourrait s’inscrire dans la tradition des attaquants dribbleurs brésiliens des Girondins, comme ses compatriotes Savio ou Denilson.

La fiche de Jonathan Cafú

Jonathan Renato Barbosa dit Cafú

Né le 10 juillet 1991 (26 ans), à Piracicaba (Brésil)

Ailier droit ou gauche

Droitier, 1,75m ; 64 kg

Nationalités : Brésilien, Bulgare