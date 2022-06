PSG : qui est Luis Campos, le nouvel homme fort du secteur sportif ?

Plonger dans l'univers de Luis Campos, c'est plonger dans le monde de "Football Manager", ici on vous parle de scouting, de trading de joueurs, de plus-value et de performance. Il n'est pas encore nommé officiellement, mais le futur dirigeant du PSG est sûrement se qui se fait de mieux en Europe. Âgé de 57 ans, Luis Campos va se lancer dans son plus grand défi, tenter de mettre sa méthode en place dans un club aussi important que le Paris-Saint-Germain.

Une nomination qui a pris son temps

La révolution annoncée au Paris Saint-Germain a eu lieu, mais elle a pris son temps. La nomination du Portugais a été le fruit de plusieurs semaines de négociation. Luis Campos ne veut pas de la fonction directeur sportif qu'occupait Leonardo. L'ancien dirigeant de Lille et Monaco veut, comme dans ses anciens clubs, le rôle de conseiller du président. Il souhaite que ses émoluments passent par sa société basé à Monaco. Cette collaboration inédite pour le PSG prend donc plus de temps à s'organiser.

La méthode Campos

"Luis son cerveau c'est un ordinateur !" nous glisse un proche de celui qui a dirigé la destinée sportive de Monaco entre 2013 et 2016. D'ailleurs à cette époque, les observateurs monégasques ont découvert "une machine de travail". Un recruteur qui a 50 noms minimum de joueurs à proposer pour chaque poste. Des footballeurs dont il connait tous les profils au détail près. Chaque joueur doit avoir été observé au moins à 7 reprises avant de faire l'objet du minutieux rapport qui va atterrir sur son bureau. "Il a un réseau de scouting (détection) en Europe assez impressionnant", nous explique un agent de joueurs et d'ajouter: "c'est un nez. Il sent très bien les coups et les bonnes affaires".

Celles et ceux qui ont pu travailler avec lui en principauté expliquent que Luis Campos "n'aime pas prendre la lumière" et que "c'est une force de travail assez impressionnante." Et un observateur de l'équipe de l'ASM de prolonger le propos en expliquant "il veut tout savoir de ce qui se passe au club. Il veut tout maîtriser. Il analyse rapidement le personnel, l'entourage du club. Il va très vite pour cerner les gens mais il lui arrive aussi de devenir un peu parano. C'est un personnage qui peut devenir clivant".

Monaco, la mise en lumière

L'amour dure 3 ans explique Frédéric Beigbeder dans un ouvrage. Hé bien pour Luis Campos, les aventures footballistiques durent trois ans maximum. Et souvent ces histoires se terminent mal. A Lille comme à Monaco, le technicien portugais a travaillé seulement 3 saisons. Trois années où le travail du très discret Luis Campos a été salué. D'ailleurs, clin d'oeil sportif important, les deux seules équipes qui ont tenu tête au PSG - en devenant championnes de France - sur les neuf dernières années sont Monaco et Lille, deux clubs alors dirigés par le Portugais.

Entre 2013 et 2016 à Monaco, Luis Campos a mis en place sa méthode de scouting. L'Europe du foot a découvert son travail. Il a bien évidement fait venir Kylian Mbappé en Principauté mais c'est lui aussi qui a recruté et fait grandir des joueurs comme Fabinho, désormais à Liverpool, ou encore Bernardo Silva (Manchester City). Rien que pour les deux derniers joueurs cités, Monaco les a a achetés 18 millions d'euros avant de les revendre pour 95 millions d'euros. C'est ça, la méthode Campos: attirer des joueurs à forts potentiels et bien les revendre, ce que le PSG a rarement réussi à faire ces dix dernières années.

Lille, on prend la même méthode et on recommence

Après son départ de Monaco, Luis Campos débarque à Lille dans les bagages de Gérard Lopes. Là aussi même son cloche "c'est un gros, gros bosseur" nous explique-t-on pour évoquer celui qui a occupé dans sa carrière tous les postes dans un club de football (joueur, entraîneur, scout, conseiller sportif, etc). Entre 2017 et 2020, toujours grâce à son énorme réseau, il fait de Lille une place forte du scouting et du trading footballistique. Son bilan sportif au LOSC est bon avec une équipe championne de France en 2020. Le recrutement est aussi marqué par de vraies réussites : Renato Sanches, Gabriel, Soumaré, Ikone, Fonte, Bamba ou encore Osimhen. Important à chaque vente, Luis Campos a toujours "un à deux coups d'avance" et peut proposer à ses coachs des noms de joueurs pour vite effectuer un remplacement. En revanche, il y a eu aussi des ratés comme Thiago Maïa et chez les jeunes Noah Fatar, qui ne se sont pas imposés. Certains observateurs estiment aussi que la pré-formation a été abandonnée pendant les trois années campos.

Côté management, Luis Campos est décrit comme directif, il veut de la discipline, il est autoritaire. D'ailleurs, les récits de ses colères homériques ne manquent pas. Autre point important que soulignent d'anciens collaborateurs, Luis Campos veut que ses joueurs soient concentrés uniquement sur le football. A Lille comme à Monaco, il est arrivé avec ses équipes. Des hommes de confiances qu'il place aux quatre coins de l'organigramme. Certains sont là même pour s'occuper de l'intendance des footballeurs (déménagements, formalités administratives, etc.) afin qu'ils soient dans un "cocon."

Pour beaucoup d'observateurs, le profil d'élite de Luis Campos est à la direction sportive ce que le PSG est au football français. Reste à savoir s'ils sont faits pour gagner ensemble.