Qui est Nicolas Uzaï, le nouvel entraîneur de l'US Orléans ?

Le club de foot d'Orléans sera resté à peine huit jours sans entraîneur. L'USO annonce ce mercredi 28 décembre l'arrivée d'un nouveau coach : Nicolas Uzaï, comme vous l'avait dévoilé France Bleu Orléans. Il vient avec un objectif : le maintient en national. Voici son portait en chiffres.

Un mois et demi

C'est le temps qui s'est écoulé entre son limogeage de Nîmes, qui évolue en Ligue 2 qui l'a remercié après des résultats insatisfaisant . Quarante jours "très dur" raconte Nicolas Uzaï, qui a été "pris a contrepied" selon ses mots lors de sa présentation par son nouveau club ce mercredi. Le communiqué du Nîmes Olympique faisait état d'une rupture d'un commun accord le 16 novembre.

24 heures

Un temps exceptionnellement court pour recruter un nouveau coach, de l'aveu même du premier concerné. "Ca s'est fait très rapidement, à partir du moment où le président m'a appelé [lundi soir] pendant la mi-temps de Annecy-Saint-Étienne." Le natif de Marseille "n'aurait pas dit oui à n'importe qui" pour autant : il explique qu'il a a été séduit par le projet du club orléanais, et la pression qu'il induit : maintenir Orléans en nationale

11 matchs nuls

C'est la "spirale" que Nicolas Uzaï veut enrayer : celle des 11 matchs nuls depuis le début de la saison qui plongent l'USO aux portes de la relégation. Même s'il ne connait aucun des joueurs d'Orléans, il a déjà son plan d'attaque. Dès jeudi 29 décembre, et son premier entrainement dans le Loiret, il va travailler sur le mental : "comment on réagit quand on perd le ballon ?" Il compte aussi rencontrer le staff, car il arrive seul au club.

2 matchs de préparation

Même s'il insiste sur la rapidité de la réaction qu'il va falloir avoir, Nicolas Uzaï a un léger filet de sécurité. Deux matchs amicaux avant la reprise du championnat contre Dunkerque le 13 janvier. Le premier, dès vendredi 30 décembre, va servir de match d'observation, avant d'opérer les changements nécessaires pour rester en 3e division. Verdict au plus tard le 25 mai, lors de la 34e journée de championnat.