Qui est Oscar Garcia, l'entraîneur qui fait rêver les dirigeants du Stade de Reims ?

Convaincue que la page David Guion doit être tournée, l'équipe dirigeante ne se cache (désormais) plus pour évoquer les contacts et l'attirance pour l'Espagnol. Ce dernier n'affiche pas une carte de visite très séduisante ce qui rend ce choix très difficile à juger. Portrait.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les dernières expériences d'entraîneur d'Oscar Garcia ne plaident pas en sa faveur. Trois postes d'entraîneurs qu'il a quitté soit de lui même, soit poussé vers la sortie par ses dirigeants. Le tout sans avoir laissé une trace indélébile derrière lui, dans tous les clubs qu'il a quitté. Après tout, les dernières nominations d'entraîneurs au Stade de Reims ne s'étaient pas faites sur des CV clinquants, mais sur des projets ou des profils avec des réussites contrastrées.

Oscar Garcia Junyent est né à Sabadell, dans la banlieu de Barcelone, il y a 47 ans. Formé au FC Barcelone où il a disputé une centaine de matches (97 précisement), il y a effectué une carrière modeste, sans jamais s'imposer comme un joueur cadre de l'équipe. Ce milieu offensif a tout de même inscrit 28 buts avec le Barca, club où il n'a pas réussi à s'installer sur la durée. Il a également évolué chez le voisin de l'Espanyol Barcelone mais aussi à Valencia et Albacete. Il a tout de même près de 200 matches en Liga à son actif, seul championnat qu'il a cotoyé, et 12 matches de Ligue des Champions. Il a porté le maillot de l'équipe d'Espagne Espoir, jamais celui des A. Oscar Garcia a terminé sa carrière de joueur à Lleida en 2007.

Départ précipité de Saint-Etienne, en désaccord avec ses dirigeants

Sa carrière d'entraîneur a débuté à Barcelone où il a fait ses armes avec l'équipe des U19 à partir de 2010. Puis une saison à Tel Aviv en 2013 avant de rejoindre Brighton en Angleterre, puis revenir à Tel Aviv. Après un passage express de 27 jours à Watford toujours en Angleterre, il va enfin poser ses valises pour une durée un peu plus respectable en Autriche, au RB Salzburg de février 2016 jusqu'en juin 2017. On ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi en Autriche (Il a remporté le championnat autrichien ainsi que la Coupe d'Autriche à deux reprises), juste relativiser eu égard au niveau du championnat autrichien. Et c'est d'ailleurs à l'issue de cette expérience autrichienne qu'Oscar Garcia s'est fait connaître en France. Il s'est engagé avec le club de Saint-Etienne (qui a payé son transfert de Salzbourg) pour assurer la difficile succession de Christophe Galtier qui avait décidé de quitter son poste après 7 saisons ponctuées par une Coupe de la Ligue et le retour des Verts de l'AS Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Une succession qui a tourné court : Oscar Garcia a démissionné après 13 matches, le 15 novembre 2017 à l'issue d'une cuisante défaite 5 à 0 au Stade Geoffroy-Guichard dans le derby face à l'Olymique Lyonnais. On ne saura jamais les raisons profondes de ce départ précipité, mais un désaccord profond avec l'équipe dirigeante avait été pointé du doigt. Une vraie démission puisqu'à l'époque, le club stéphanois s'était empressé de préciser : "L'accord conclu ne comporte aucune indemnité de départ".

La suite de sa carrière : un nouveau passage express en Grèce, à l'Olympiakos Pirée de janvier à avril 2018. Expérience difficile où Oscar Garcia était fortement contesté par les supporters grecs. Il avait fini là aussi par précipiter son départ : « J'ai décidé, avec l'accord du club, de mettre fin à notre collaboration aujourd'hui pour donner à l'équipe plus de temps dans la préparation de la saison à venir», avait-il écrit dans une communiqué diffusé sur le site du club. L'Espagnol avait vécu des heures difficiles en Grèce, touché par un projectile lancé des tribunes et hospitalisé. Sa dernière expérience d'entraîneur, entamée en novembre 2019 au Celta Vigo, a tourné court un an plus tard. En difficulté au classement, les dirigeants espagnols l'ont remercié le 9 novembre 2020. Depuis, le Celta Vigo a redressé la barre et semble bien parti pour éviter la relégation.

Oscar Garcia a demandé à Saint-Etienne d'investir 195 000 euros dans un système vidéo ultramoderne

Alors comment juger un parcours aussi chaotique ? Difficile à vrai dire de se faire une idée définitive. Oscar Garcia a une réputation de formateur, d'entraîneur qui sait lancer les jeunes ce qui reste à la base du projet du Stade de Reims. Travailleur et très exigeant, également sur le plan tactique, il est résolument tourné vers un jeu très offensif. Mais il n'a jamais réussi à se forger un palmarès probant ni des faits d'armes dans ses différentes exéeriences d'entraîneurs, résolument trop courtes. Ses méthodes avaient toutefois surpris à son arrivée à Saint-Etienne. Il avait demandé au club d'installer un très coûteux système vidéo au centre d'entraînement , un investissement de 195 000 euros. « Ce système est un peu cher, mais il s’agit d’un investissement pour la vie" avait déclaré Oscar Garcia dans le journal L'Equipe... Mais après son départ rapide du club, ce système.... n'a plus jamais vraiment servi !

Capture d'cran Instagram

Reste que l'entraîneur espagnol sait se vendre. Et malgré cette absence de palmarès et de solides références au poste, il reste côté sur le marché des entraîneurs. Pour cela, il travaille avec la puissante agence américaine Wasserman, géant du marketing sportif aux États-Unis qui gère notamment les carrières d'Houssema Aouar (Lyon) ou Aymeric Laporte (Manchester City).

Un salaire estimé à 1,4 millions d'euros bruts par an à Saint-Etienne

Oscar Garcia a aussi des exigences salariales. A Saint-Etienne, le journal l'Equipe avait estimé son salaire à 1,4 millions d'euros bruts par an. Avec également un staff à ajouter dont Ruben Martinez, un de ses fidèles. Sur ce plan aussi, le Stade de Reims pourrait changer de cap en donnant un salaire jusque-là jamais accordé à un entraîneur.

Alors que le sort de David Guion n'est pas encore officialisé, que ce dernier n'a pas encore fait part de son choix de partir sur un autre projet ou faire valoir sa dernière année de contrat, le Stade de Reims semble foncer sur la piste Oscar Garcia. Et cela fait plusieurs semaines que cela dure. Depuis que le technicien espagnol est libre, soit depuis novembre dernier, la "cour" a commencé. Il aurait même déjà obtenu des assurances de la part du club rémois qui s'intéresse à lui, certains évoquent une promesse d'embauche déjà ficelée. Même s'il ne cache pas que d'autres clubs pourraient aussi le séduire.