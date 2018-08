Le Mans, France

Avec l'arrivée de Romain Montiel, le Mans FC peut se réjouir d'avoir fait une belle prise. Le jeune attaquant de 23 ans était courtisé par une dizaine d'autres clubs de National. C'est finalement chez les sarthois qu'il passera la saison, prêté par Auxerre.

Romain Montiel et son mètre 86 sont Made In Auxerre. Il y a été formé et a notamment remporté la Coupe Gambardella, en 2014.

L'an passé, déja prêté, Montiel a impressionné avec Chambly (National) : 16 buts marqués en 31 rencontres, tous championnats confondus, mais aussi un beau parcours en Coupe de France, stoppé net en demi-finale.

Le Mans FC, ravi de l'accueillir

Dans l'été, de retour en Ligue 2 avec le club de Yonne, l'attaquant joue peu. Il décide de chercher du temps de jeu en national, encore une saison, et son choix finit par se porter sur le Mans FC. Une très bonne nouvelle pour l’entraîneur, Richard Déziré.

"Je le suis depuis longtemps à Auxerre. Il a brillé avec les équipes de jeunes, a mis beaucoup de buts en équipe réserve, quelques un avec Chambly la saison dernière. Il doit apporter de la concurrence et un plus côté offensif", analyse-t-il. "On espère qu'il va pouvoir s'intégrer dans notre collectif, et apporter la mesure, au même titre que Romain Dupont, Mamadou Soro Nanga ou Vincent Créhin."

Deux autres arrivées au Mans FC

Le Mans FC officialise deux autres arrivées : celle de Ryan Bidounga, 21 ans, prêté par l’AS Nancy Lorraine (Ligue 2), et celle de Ousseynou Cavin Diagne.

Des recrues qui ne seront pas sur la pelouse du MMArena, ce vendredi soir, face à Pau, mais porteront les couleurs des "sang et or" dès la semaine prochaine.