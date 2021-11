Qui mérite d'être sacré joueur du mois d'octobre de l'AJA ?

Chaque mois, France Bleu Auxerre délivre grâce à vous le titre de "joueur du mois", à l'un des joueurs de l'AJA.

Qui mérite selon-vous ce titre en octobre? Qui a le mieux défendu les couleurs du club? Qui vous a le plus convaincu?

Faites votre choix!

Si vous votez pour le joueur qui gagne le titre ce mois-ci, vous gagnerez peut-être votre maillot officiel de l'AJA dédicacé par lui.

Ce mois-ci nous pensons qu'ils pourraient mériter le titre:

Birama Touré

Birama Touré - AJA

Le capitaine de l’AJA a marqué le but de la victoire contre Bastia (1-0, 13e j. L2) le 25 octobre d’une magnifique reprise de volée pleine lucarne. Quatre ans et demi qu’il n’avait plus scoré ! Un événement de ce genre méritait à lui seul la nomination de ‘Bibi’ dans la sélection du joueur du mois, lui qui a été également l’icaunais ayant récupéré le plus de ballons (12) contre Nîmes (2-2, 11e j. L2) le 2 octobre.

Théo Pellenard

Théo Pellenard - AJA

Pas à la fête, forcément, comme tout le reste de son équipe lors de la défaite 6-0 à Toulouse (12e journée) le 16 octobre, le défenseur central s’est plutôt montré solide lors des deux autres matches du mois. D’abord face aux nîmois (11 duels disputés, sept remportés). Et surtout contre les corses (13 duels disputés, neuf remportés) avec un clean-sheet à la clé, le septième de la saison !

Gaëtan Charbonnier

Gaëtan Charbonnier - AJA

Un peu moins en vue lors des deux derniers matches du mois dans la Ville Rose et contre Bastia, le meilleur buteur de l’AJA (sept buts) nous a régalé face à Nîmes. Avec un but et une passe décisive, le n°19 icaunais a été déterminant dans le fait que son équipe puisse mener 2-0, malgré le nul concédé en fin de rencontre. ‘Charbo’ en est à 69 buts en L2. La barre des 70 sera-t-elle franchie en novembre ?

A vous de voter pour VOTRE joueur du mois!

Le nom du joueur du mois sera dévoilé le 15 novembre ici, sur nos réseaux sociaux et dans l'émission 100% AJA : Archives 100% AJA 2021 – France Bleu France Bleu Auxerre

Si vous votez pour le joueur qui récolte le plus grand nombre de voix, vous participez au tirage au sort pour gagner un maillot dédicacé par lui.

Le gagnant sera contacté par téléphone le 15 novembre.

A vous de jouer!