Adil Rami aura joué samedi dernier à Dijon (victoire de l'OM 3-1) son 47e match de la saison. Le dernier ? Pas si sûr. Mais le solide défenseur central, qui d'ailleurs n'avait pas rechigné à jouer blessé (pectoral) en première partie de championnat, souffre cette fois d'une déchirure au mollet. En fonction de la cicatrisation, il pourrait manquer au moins 2 semaines. Alors, qui pour remplacer cette pièce maîtresse de l'OM ?

Sur le papier, il y a bien 3 voire 4 candidats et ça pourrait être très simple : si Aymen Abdennour était au niveau espéré quand l'OM l'a recruté l'été dernier, le Tunisien aurait certainement les faveurs de Rudi Garcia. Mais il en est très loin.

Le premier choix devrait être assez logiquement Grégory Sertic, même s'il revient seulement après 5 mois de convalescence. L'ancien bordelais a joué un petit quart d'heure samedi à Dijon, justement pour remplacer Adil Rami sorti sur blessure.

Restent 2 options : pourquoi pas le jeune Boubacar Kamara ? Très bon en Bourgogne, dans un couloir, il jouerait enfin au poste où il a été formé, c'est à dire dans l'axe.. seul bémol : son manque d'expérience (18 ans)

"B.Kamara à Dijon ? Je l'ai trouvé très bien, excellent au poste de latéral gauche. Bouba a non seulement l'intelligence, mais aussi l'aspect défensif. On ne lui demandait pas d'attaquer, pourtant il l'a fait quelques fois et plutôt pas mal. Il a été surtout rigoureux et solide défensivement. C'est une bonne polyvalence pour nous, ça c'est certain ; et pour lui aussi" Rudi Garcia