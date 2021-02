Mon Petit Gazon : qui sont les joueurs du DFCO les plus populaires ?

C'est l'un des jeux préféré des amateurs de foot : Mon petit gazon, plus connu sous le sigle MPG. Le concept ? Vous créez un mini-championnat à 6, 8 ou 10. Avec un système d'enchères, vous participez d'abord à un mercato avec les membres de votre ligue, pour composer votre équipe. Ensuite, "chaque week-end, vous défiez un ami dans un match dont le résultat dépend des VRAIES performances de vos VRAIS joueurs du championnat", résument les créateurs du jeu sur leur site . En clair : si vous avez dans votre équipe l'attaquant du DFCO Moussa Konaté, vu qu'il a marqué "en vrai' contre Montpellier, vous menez 1-0 sur MPG. En février 2021, MPG revendique environ 500.000 joueurs en moyenne chaque mois. Ses créateurs décomptent même 1,6 millions de personnes ayant au moins joué une fois à MPG depuis sa création en 2011.

Bruno Ecuele Manga, le plus populaire auprès des joueurs !

Alors est-ce que les joueurs du DFCO sont populaires dans l'univers de Mon Petit Gazon ? Le top 3 des Dijonnais les plus achetés est dominé par le défenseur et capitaine Bruno Ecuele Manga - acheté par 19.000 joueurs - qui a l'avantage de ne pas avoir raté une seule seconde en Ligue 1 cette saison et d'avoir marqué deux buts. Le podium est complété par le meilleur buteur du club Mama Baldé (acheté 16.500 fois) et par LA révélation de la saison, le gardien suisse Anthony Racioppi (acheté par 9000 joueurs).

"La saison dernière, le top 3 des joueurs achetés sur MPG était Mama Baldé, Mavididi et Chouiar (gros pic après son but face à Paris)", ajoute Martin Jaglin, co-fondateur du jeu, interrogé sur France Bleu Bourgogne. Il relate également "une époque où Julio Tavares était de loin la valeur sûre, avec 10 buts par saison et toujours oublié des premiers tours". Mention spéciale également à Loïs Diony, aujourd'hui joueur du SCO Angers mais passé à Dijon entre 2014 et 2017, et qui "a eu son (court) moment de gloire", selon Martin Jaglin.

Prendre des joueurs du DFCO dans MPG, une bonne stratégie ?

Puisque MPG se base sur les performances réelles, quel est l'intérêt d'acheter des joueurs du DFCO, sachant que les "Rouges" sont empêtrés dans les bas-fonds de la Ligue 1, avec la plus mauvaise attaque du championnat ? Il faut savoir que dans ce jeu, les joueurs ont des notes et peuvent marquer des buts virtuels ... uniquement s'ils jouent dans la "vraie vie" ! Vous pouvez avoir Neymar ou Mbappé par exemple, s'ils restent sur le banc, ils ne servent à rien, aussi forts soient-ils dans l'absolu. D'où l'intérêt de ne pas avoir que des "stars" et de prendre des joueurs dijonnais en complément.

"Ce n'est pas bête d'acheter du Dijonnais pas cher"

"Si tu as une stratégie où tu vas mettre beaucoup d'argent sur un ou deux attaquants, après il faudra être malin sur d'autres achats, détaille le co-fondateur de MPG, Martin Jaglin. Si tu peux avoir des valeurs sûres de Dijon qui sont titulaires à chaque match et que tu as payé 5 à 10% en plus de leur cote, oui c'est un bon plan, parce qu'il y a moins de turn-over que dans d’autres équipes. Ce n'est pas bête d'acheter du Dijonnais pas cher. Les valeurs sûres sur MPG, ce sont les joueurs qui sont 100% disponibles".