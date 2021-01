Qui sont les nouveaux propriétaires de l'AS Nancy Lorraine ?

Gauthier Ganaye et Chien Lee ont déjà travaillé ensemble à Barnsley et Nice

L’AS Nancy Lorraine est entre de nouvelles mains depuis le 31 décembre. Après 27 ans à la tête de l’ASNL, Jacques Rousselot a passé la main à un consortium international, composé de plusieurs investisseurs américains, chinois et indiens, qui sont ou ont déjà été présents dans le sport professionnel. Si le nouveau président Gauthier Ganaye ne s’est pas encore exprimé sur son projet à l’AS Nancy Lorraine, on connait désormais les noms de plusieurs copropriétaires.

Déjà implantés dans le sport professionnel

Il y a d’abord le Sino-américain Chien Lee, investisseur dans l’immobilier, l’hôtellerie et le sport. Propriétaire pendant 3 ans de l’OGC Nice, et aujourd’hui impliqué en Angleterre, à Barnsley (2e division), en Suisse au FC Thoune (2e division) ou encore en Belgique à Ostende (1ere division). A ses côtés, un Américain Paul Conway, déjà là à Nice, actionnaire de Pacific Media Group, entreprise de média basée à Hawaï.

A cet attelage, il faut notamment ajouter Randy Frankel, copropriétaire de la franchise de baseball des Rays de Tampa Bay en Floride, vainqueur de la ligue américaine cette saison et finaliste des World Series mais aussi Krishen Sud, à la tête d’un fond d’investissement spécialisé dans la santé. Des propriétaires qui annoncent vouloir investir dans la formation de jeunes joueurs et l’accueil du public et des sponsors.

Avec une interrogation tout de même, si ce groupe hétéroclite a réussi à s’entendre sur le rachat du club, sera-t-il toujours sur la même longueur d’ondes au moment de prendre des décisions stratégiques ? L’avenir nous le dira.

Ils ont racheté Ostende en 2020

Ce groupe d'investisseurs reste sur une acquisition au printemps dernier, le club belge d'Ostende, moribond en première division. Une formation en grande difficulté sportive et un club endetté, à tel point que sa licence professionnelle lui avait été retirée. Ostende avait gagné en appel dans la foulée de son rachat par les nouveaux propriétaires de l’AS Nancy Lorraine.

Très rapidement, Gauthier Ganaye, ancien président de Nice et de Barnsley en Angleterre, est installé aux commandes. Il fait venir sur le banc, l’Allemand Alexander Blessin, entraîneur chez les jeunes au Red Bull Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions l’an dernier. Le club prône un jeu porté vers l’avant à base de pressing. Le recrutement est basé sur les jeunes : "notre principe, c'est qu'on ne va pas recruter de manière payante des joueurs au dessus d'un âge de 25 ou 26 ans", expliquait à l'automne Gauthier Ganaye à la RTBF, en parlant de la stratégie à Ostende.

Pour quels résultats pour l'instant ? Ostende est actuellement dixième au classement à un point des barrages permettant d'accéder à une place en Ligue Europa.