Qui sont les recrues de l’OGC Nice version Ratcliffe ?

Nice, France

Le 29 août dernier, en signant à l’OGC Nice, Kasper Dolberg devenait le plus gros transfert de l’histoire du club azuréen. Avec un montant estimé à 20 millions d’euros (auquel s’ajoute un pourcentage sur la plus-value lors de la revente), l’attaquant danois détrône Myziane Maolida comme la recrue la plus chère du club (10 millions d’euros en 2018). Depuis, deux autres recrues poussent l’ancien lyonnais hors du podium : Alexis Claude-Maurice (transfert estimé à 13.5M€ de Lorient) et Stanley Nsoki (proche des 12M€ en provenance de Paris). Preuve en est que cet été, le Gym est passé dans une autre dimension depuis son rachat par la société INEOS avec 6 joueurs qui ont rejoint les rangs de l’équipe entraînée par Patrick Vieira.

Kasper Dolberg : L’international danois (13 sélections) fait figure de « recrue phare ». Doté d’un physique de déménageur (1.87m, 85kg), Kasper possède toutes les qualités de l’attaquant moderne par excellence : qualité de finition, techniquement propre et physiquement dur au contact. Malgré son jeune âge (21 ans), le nouvel aiglon possède déjà une certaine expérience au niveau européen. Lancé en professionnel à l’âge de 18 ans au Silkeborg IF (ville au centre du Danemark), il y reste seulement une année avant de rejoindre l’Ajax Amsterdam. Kasper Dolberg Rasmussen portera à 119 reprises le maillot du club néerlandais pour 45 buts. A seulement 21 ans, le danois a déjà un palmarès bien fourni : champion des Pays-Bas et vainqueur de la Super Coupe des Pays-Bas en 2019, vice-champion en 2017 et 2018 et finaliste de la Ligue Europa en 2017 (double buteur en demi-finale face à Lyon). Conscient de son manque de temps de jeu à l’Ajax Amsterdam, le nouvel attaquant décide de rejoindre l’OGC Nice pour relancer sa carrière.

Adam Ounas : A peine arrivé, Adam Ounas a déjà porté le maillot des aiglons lors de la victoire à Rennes le weekend dernier. L’ancien bordelais (2015-2017) arrive de Naples où il y joue depuis deux saisons. L’ailier offensif rejoint au club ses coéquipiers en sélection algérienne Youcef Atal et Hichem Boudaoui, tous vainqueurs de la Coupe d’ Afrique des nations en juillet dernier. Ounas arrive donc au club avec une certaine expérience du haut niveau et un style d’ailier percutant qu’il manque à l’OGC Nice. L’ancien bordelais arrive donc de Naples pour un prêt payant de 2.2 millions d’euros avec une option d’achat qui pourrait se rapprocher des 25M€ et un pourcentage de 30% sur la plus-value à la revente.

Alexis Claude-Maurice : Il est surement le nom de la liste le moins connu mais probablement le plus prometteur selon les spécialistes. Alexis Claude-Maurice est le troisième attaquant à signer au club cet été. Le jeune français arrive de Lorient où il a été formé. Arrivé à l’âge de 16 ans, le natif de Noisy-le-Grand découvre le monde professionnel en Bretagne en Ligue 2. Il porte à 61 reprises le maillot orange du FC Lorient et trouve le chemin des filets 19 fois. Après un exercice 2018-2019 marqué par un total de 14 réalisations, il est sélectionné dans l’équipe type de Ligue 2 aux trophées UNFP. Le jeune de 21 ans (comme Dolberg) est passé par les équipes de France jeunes -18 ans, -19 ans et -20 ans. Les Aiglons ont maté la concurrence de Lille et de Norwich pour signer Alexis Claude-Maurice pour une somme avoisinant 13.5M€.

Stanley Nsoki : Lui aussi aura rapidement porté le maillot niçois. Entré en jeu à la 86ème minute de jeu, il sera décisif 6 minutes plus tard en détournant le corner de Wylan Cyprien repris victorieusement par Racine Coly (92ème). L’international espoir français (20 ans et 1 sélection) est pur produit de la formation parisienne. Il débarque au PSG à l’âge de 12 ans de l’US Roissy-en-Brie. Stanley Pierre Nsoki découvre la Ligue 1 le 20 décembre 2017 face à Caen. Dans une équipe composée d’une constellation de stars, le latéral gauche se fait une place et joue à 16 reprises lors de la saison dernière. Cet été, malgré l’intérêt de la Juventus de Turin et de Lyon, il choisit de rejoindre Nice et Patrick Vieira pour renforcer la défense des Aiglons et poursuivre sa progression.

Khéphren Thuram : Il est à la fois le premier renfort de l’été pour le club et la plus jeune recrue de l’été (18 ans). Le fils de l’international français Lilian Thuram est un milieu défensif provenant de l’AS Monaco. Particularité chez ce jeune joueur, Képhren Thuram est lancé dans le grand bain le 28 Novembre 2018 en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid par un certain Thierry Henry. Encore sous contrat stagiaire, le natif de Reggio d’Emilie (Italie) décide de signer son premier contrat professionnel au Gym. Patrick Vieira s’offre un milieu relayeur qui lui ressemble sur de nombreux points. Un pari sur le long terme pour les dirigeants niçois.

Hicham Boudaoui : Il est la 6e et dernière recrue pour l’OGC Nice. Hicham Boudaoui arrive en provenance de Paradou en Algérie. Le milieu de terrain de 19 ans rejoint donc ses coéquipiers en sélection Youcef Atal et Adam Ounas. Il arrive surtout pour concurrencer Adrien Tameze, Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien et Remi Walter au milieu de terrain. Le jeune de 19 ans, très en vue lors de ses apparitions à la CAN 2019 a un profil de « box to box » et peut apporter un plus à l’effectif de Patrick Vieira.