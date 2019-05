QUIZ - Barrages d'accession à la Ligue 2 : supporters du Mans FC, connaissez-vous vraiment votre club ?

Le Mans, France

Le Mans évoluera-t-il en Ligue 2 la saison prochaine ? On l'espère et ça commence par une victoire ce mardi soir au MMArena. Les Sarthois, troisièmes de National, reçoivent à 20h45 le GFC Ajaccio, 18e du championnat de Ligue 2 (ou Béziers si son recours fonctionne auprès de la LFP).

Des milliers de supporters des Sang et Or vont faire le déplacement au stade du Mans pour encourager leur équipe. Et pour vous échauffer, on vous propose un petit test ! En quelle année le club a-t-il été créé? Qui est son meilleur buteur ? Objectif : 10 sur 10 !

Le Mans FC face au GFC Ajaccio, c'est ce mardi 28 mai. Un match à vivre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Maine.

Les Manceaux se déplaceront ensuite en Corse le dimanche 2 juin.