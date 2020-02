Dijon - PSG, quart de finale de la Coupe de France. Une énorme affiche au Stade Gaston Gérard, mercredi 12 février 2020. Vous êtes un vrai connaisseur ? On vérifie ça avec un quiz spécial.

QUIZ - Coupe de France : êtes-vous incollables sur le DFCO et le PSG ?

Dijon, France

Le DFCO veut créer l'exploit et se qualifier en demi-finale de la Coupe de France de football. Pour cela, il faudra battre le Paris Saint-Germain, mercredi 12 février 2020, au Stade Gaston Gérard. Pour l'occasion, testez vos connaissances sur l'histoire du DFCO et du PSG et sur les confrontations entre les deux clubs grâce à notre quiz ci-dessous.

DFCO-PSG, 1/4 de finales de Coupe de France, en intégralité sur France Bleu Bourgogne