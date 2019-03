QUIZ - Coupe de la Ligue : êtes-vous incollable sur l'histoire de l'En Avant de Guingamp ?

Guingamp, France

Les Guingampais vont-ils soulever pour la première fois la Coupe de la Ligue ? Réponse le 30 mars à 21h au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Après avoir battu l'AS Monaco et le PSG, les Bretons se frottent au Racing Club de Strasbourg.

Mais connaissez-vous l'histoire de l'EAG sur le bout des doigts ? Quel film est inspiré de l'épopée de Guingamp en Coupe de France dans les années 70 ? Combien de finales de coupe a déjà disputé l'EAG ? France Bleu propose de vous tester ! A vous de jouer !

La finale de la Coupe de la Ligue entre Guingamp et Strasbourg sera bien sûr à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Breizh Izel, France Bleu Armorique et francebleu.fr.

