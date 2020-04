QUIZ - Êtes-vous incollable sur la finale de Coupe de France Rennes-PSG ?

Ce lundi 27 avril sonnera comme un jour particulier pour les amoureux du Stade Rennais. Il y a un an, les Rouge et Noir remportaient la finale de la Coupe de France face au Paris-Saint-Germain. Nous vous proposons un quiz pour tester vos connaissances sur ce match mythique.

Même en plein confinement, il y a des anniversaires à ne pas rater. Ce lundi 27 avril, les supporters du Stade Rennais auront sûrement des étoiles plein les yeux en repensant à la soirée magique et pleine de tensions qu'ils ont pu vivre un an plus tôt grâce à leur club de foot.

Le 27 avril 2019, les Rouge et Noir soulevaient la Coupe de France après avoir battu le Paris-Saint-Germain aux tirs au but. Vous souvenez-vous du nombre de cartons distribués lors de la rencontre ? Des noms des buteurs ? Des joueurs qui n'étaient malheureusement pas sur la feuille de match ?

En dix questions, testez vos connaissance sur cette finale entrée à jamais dans l'histoire du club breton et postez la capture d'écran sur nos réseaux sociaux. Bonne chance !