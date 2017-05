QUIZ - FC Metz : élisez vos tops de la saison en Ligue 1

Le FC Metz jouera en Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Avant la fin de la saison, désignez votre Grenat préféré, le match de l'année et le joueur le plus sympathique. Vous avez jusqu'au 20 mai pour voter.

Alors que le championnat de Ligue 1 touche à sa fin, France Bleu Lorraine vous propose de dresser votre palmarès de la saison qui s'achève pour le FC Metz. Le dernier match, ce sera samedi 20 mai, à Guingamp pour le compte de la 38e et dernière journée de la Ligue 1. Avant cette rencontre, à vos clics. Vous avez jusqu'au 20 mai pour voter et nous annoncerons vos choix dans l'avant-match.

Le meilleur joueur du FC Metz de la saison

Qui attirera le plus de suffrages ? Il y a Cheick Diabaté, arrivé en janvier dernier, sous forme de prêt : l’attaquant malien et ses huit buts en championnat ont grandement contribué au maintien du FC Metz en L1. Très précieux techniquement : Renaud Cohade, l’ancien milieu de terrain stéphanois, a été le grenat le plus régulier de la saison. Autre recrue, Simon Falette, l’ancien défenseur du Stade brestois, s’est parfaitement adapté à la Ligue 1. Malgré quelques lourdes défaites, le défenseur a su colmater les brèches, lors des rencontres-clés de la saison. Sans aucun doute la plus belle progression de la saison : Ivan Balliu, le défenseur latéral catalan est devenu un cadre du FC Metz. Enfin, la révélation messine de la saison : Ismaïla Sarr, un attaquant rapide capable d’inscrire de magnifiques buts, comme contre Caen et Nancy. Le jeune Sénégalais est une pépite. Mais c'est à vous, internautes-supporters de jouer :

Le meilleur match du FC Metz

Avant de choisir, rappelez-vous ces cinq rencontres : le 3 février, l'exploit des Grenats face aux stars de l'OM ; le 12 mars, le FC Metz décroche le match nul dans le chaudron stéphanois ; le 18 avril, le match palpitant contre le PSG, qui fait dire à Philippe Hinschberger : "A 2 cm près, on gagnait" ; le 29 avril, le FC Metz prend sa revanche lors du match retour du derbylor face à Nancy ; à Lille, le 6 mai, le match du maintien en Ligue 1.

Le Grenat le plus sympathique ?

Il n'y a pas que le ballon dans la vie : coach ou joueurs, ils ont animé la saison à leur façon.