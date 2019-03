QUIZ - Ligue Europa : connaissez-vous vraiment Arsenal, l'adversaire du Stade Rennais en huitièmes de finale ?

Le Stade Rennais affronte un grand nom du football anglais lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa, les 7 et 14 mars. Arsenal est un des clubs les plus réputés de Premier League. Mais le connaissez-vous vraiment ? Faites-le test !

Rennes, France

Rennes-Arsenal ! L'affiche des huitièmes de finale de la Ligue Europa est alléchante. Les 7 et 14 mars, le Stade Rennais se frotte à l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Bien connu dans l'hexagone, Arsenal a vu passer de nombreux joueurs français, Thierry Henri, Patrick Vieira ou actuellement Laurent Koscielny, et a été entraîné de longues années par Arsène Wenger.

à lire Ligue Europa : le Stade Rennais affrontera Arsenal en 8es de finale

Mais connaissez-vous vraiment l'histoire du club anglais ? D'où vient son nom ? Quelles sont ses couleurs ? On vous propose de tester vos connaissances !

Les matchs (aller et retour) seront bien sûr à suivre en direct sur France Bleu Armorique et sur francebleu.fr.