Rachat de l'AS Cannes : retour à la case départ

C'est un serpent de mer qui va continuer d'alimenter les discussions et les négociations à Cannes. Le rachat du club n'est pas pour tout de suite, et c'est même un retour à la case départ après l'échec du dernier dossier de reprise. Comme annoncé par France Bleu Azur , un consortium d'investisseurs américains étaient entrés en négociations exclusives avec les acteurs locaux et avaient jusqu'à ce mardi 6 juin pour finaliser le rachat. Mais au lendemain de cette date butoir, on peut affirmer qu'aucun accord n'a été trouvé et que ce consortium est désormais hors course.

Le stade Pierre-de-Coubertin au cœur des négociations

Partie prenante dans le rachat du club, la ville de Cannes estime que ce dossier n'était pas suffisamment solide pour mettre à disposition les infrastructures sportives, notamment le stade Pierre-de-Coubertin, où évolue l'AS Cannes à domicile. Un stade en pleine réfection, où la ville a entamé des travaux pour plus de trois millions d'euros pour changer la pelouse, le système d'arrosage et de drainage. Des travaux entrepris après la montée en National 2 du club, qui reste donc dans le flou concernant son avenir. Ce mardi la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) a d'ailleurs placé le dossier du club en "sursis à statuer". Une demande d'informations complémentaires du gendarme financier du football français qui n'aurait rien à voir avec le rachat.

La pelouse du stade Pierre-de-Coubertin est en train d'être changée en vue de la saison prochaine. - Ville de Cannes

Jean-Noël Cabezas parti pour rester

L'échec de ce consortium d'investisseurs intervient quelques mois après celui du propriétaire de l'AS Rome. Dan Friedkin était proche d'un accord l'été dernier mais là encore le dossier avait capoté. Alors que l'Américain était le favori de la ville. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent à nouveau à d'autres candidats. Plus d'une soixantaine de dossiers sont arrivés sur le bureau d'Annie Courtade ces derniers mois. La présidente donne rendez-vous début juillet pour en savoir plus sur l'avenir de l'AS Cannes. En attendant, le club devrait repartir avec son coach la saison prochaine. Jean-Noël Cabezas devrait bien être sur le banc à la reprise de l'entraînement le 11 juillet.