Rachat de l'OGC Nice : et maintenant ?

Nice, France

Le "closing" acté lundi porte bien son nom. La dernière étape du rachat, qui a permis d'officialiser le changement de propriétaire, referme un feuilleton qui aura pollué la fin de saison dernière, la préparation estivale et les premiers matchs de l'OGC Nice. Sans parler du mercato. Mais cette période d'incertitude a pris fin lundi soir et il est temps de regarder devant. Alors justement, que va-t-il se passer maintenant à l'OGC Nice ?

Des investissements "raisonnables et mesurés"

La presse est convoquée à 14h ce mardi à l'Allianz Riviera. C'est Robert Ratcliffe, frère de Jim, qui va prendre la parole pour préciser les ambitions d'Ineos pour l'OGC Nice. Le communiqué publié lundi soir pose déjà les grandes lignes et on peut attendre des investissements "raisonnables et mesurés" de la part de la plus grosse fortune de Grande-Bretagne. "La patience est également importante" indique Jim Ratcliffe, qui fixe malgré tout un cap sportif clair : "_nous voulons faire de l'OGC Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes_. Et surtout capable d'y performer."

Des premières recrues dans les tribunes face à Marseille, sur le terrain à Rennes ?

Pour cela, et malgré le début de saison réussi du Gym, il va falloir recruter. L'officialisation du rachat ouvre la porte aux recrues, qui sont en salle d'attente depuis plusieurs jours. Le Danois Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam), Alexis Claude-Maurice (Lorient) et Stanley N'Soki (Paris Saint-Germain) sont pressentis pour être les premiers renforts de l'ère Ratcliffe.

Mais aucune recrue ne pourra être alignée mercredi face à l'Olympique de Marseille. Il faudra attendre probablement le déplacement à Rennes dimanche pour voir de nouvelles têtes sur la pelouse. Le mercato se referme le 2 septembre à minuit en France et les prochaines heures vont être agitées pour boucler un recrutement ambitieux et très attendu par l'entraîneur Patrick Vieira, qui va bien rester une saison de plus sur le banc Niçois.

Le nouvel organigramme présenté jeudi

Lui en revanche devrait bien faire ses valises. Gauthier Ganaye vit ses dernières heures comme président de l'OGC Nice. Arrivé cet hiver pour remplacer Jean-Pierre Rivère, il va voir revenir celui qui l'avait précédé. A part énorme coup de théâtre, c'est bien le duo Jean-Pierre Rivère - Julien Fournier qui va reprendre les commandes du club, dans une formule probablement proche de celle qui a permis au Gym de se structurer ces dernières années. Le nouvel organigramme doit être dévoilé jeudi.