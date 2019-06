Rachat de l'OGC Nice : une offre à hauteur de 120 millions d'euros

Nice, France

L'avenir de l'OGC Nice est bien sur le point de basculer. Comme annoncé par Nice Matin, les actionnaires actuels Chien Lee et Alex Zheng ont reçu une offre ferme de rachat du Britannique Jim Ratcliffe. Selon nos informations elle atteindrait 120 millions d'euros et serait donc proche de la somme réclamée par les propriétaires du club, fixée à 130 millions d'euros.

Les finances du club présentées à la DNCG

Pour l'instant, du côté de l'OGC Nice, c'est silence radio. Pas de confirmation, ni de communication autour de ces tractations. L'officialisation du rachat serait plus une question de jours que d'heures, et pour cause, le président Gauthier Ganaye est ce mardi après-midi devant la DNCG (Direction Nationale de Contrôle et de Gestion), le "gendarme" financier du foot français.

Avec un administrateur du club, ils vont présenter les comptes du club et le budget pour la saison prochaine, qui ne tient pas compte évidemment de ce potentiel rachat.