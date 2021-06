Rachat des Girondins de Bordeaux : le rapprochement entre Gérard Lopez et Pascal Rigo se précise

C'est la dernière ligne droite. Ce 17 juin à 14 heures, les candidats à la reprise des Girondins de Bordeaux devront avoir déposé leurs offres finales de rachat. Deux dossiers sont attendus sur la table de la banque d'affaires Rothschild, dont une candidature commune de l'ex-propriétaire du LOSC Gérard Lopez et de l'investisseur bordelais Pascal Rigo.

Selon nos informations, les deux hommes ont trouvé un accord de principe ce 16 juin. S'il est concrétisé, l'ancien président du club de Lille intégrerait des fonds propres à son montage financier, qui repose jusqu'ici uniquement sur une dette contractée auprès d'un fonds d'investissement. De plus, s'associer avec Pascal Rigo, un acteur local, permettrait à Gérard Lopez de gagner en légitimité auprès des institutions et des supporters. Le projet d'offre en commun de Pascal Rigo et de Gérard Lopez est soutenu par la mairie de Bordeaux, et surtout le club Scapulaire, un groupe de chefs d'entreprises locaux.

Le deuxième dossier qui doit être déposé ce jeudi est celui de Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP (Ligue de football professionnelle).