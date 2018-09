Bordeaux, France

GACP risque de devoir attendre encore un peu avant de devenir le propriétaire des Girondins. Le dernier obstacle au rachat, le transfert de garantie de loyer du Matmut Atlantique, devait être franchi vendredi. Ce ne sera pas le cas. L'information a été officialisée par le conseiller métropolitain d'opposition Vincent Feltesse. Quelques minutes plus tard, lors d'une conférence de presse, Alain Juppé l'a confirmée.

Coup de théâtre donc puisque le vote a été repoussé au 12 octobre lors d'un conseil extraordinaire. Les élus ont en effet souhaité auditionner Joseph DaGrosa la veille pour qu'il puisse donner des informations supplémentaires. Précisions réclamées depuis un moment par l'opposition municipale par la voix notamment de Matthieu Rouveyre.

Ce n'est pas un acte de défiance mais une exigence de clarification — Alain Juppé

Alain Juppé avait rencontré le président de GACP le 13 septembre et s'était montré favorable au rachat. Peut-être a-t-il été alerté par le rapport de la DNCG qui avait approuvé la vente mais avait apporté un bémol faisant état de prévisions de recettes un peu optimistes.

En conférence de presse, le maire de Bordeaux a précisé que GACP avait bien présenté les garanties demandées concernant le loyer du stade et proposait une capitalisation identique à celle de M6 en son temps.

En revanche, il a parlé de "feu orange" au sujet de deux thèmes : l'équilibre d'exploitation avec des économies de charges annoncées de 10 millions d'euros dès la première année et la dette contractée par l'investisseur américain auprès de Fortress sous forme de prêt.

"J'ai de bonnes raisons de penser que le repreneur est de bonne foi, rappelle Alain Juppé, et que cette proposition est sérieuse. Il ne s'agit pas d'un acte de défiance mais d'une exigence de clarification."

L'opposition métropolitaine, par la voix de Pierre Hurmic, estime que le maire "a subitement et soudainement changé son fusil d'épaule" et qu'il "a été très très bien inspiré de retirer cette délibération" et qu'il "s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de précautions à prendre avant de donner notre feu vert pour cette acquisition."